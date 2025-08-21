A mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az augusztus 20-i rendezvényeken Budapesten

Budapest;augusztus 20.;Országos Mentőszolgálat;

2025-08-21 06:45:00 CEST

Egy középkorú férfit kritikus állapotban szállítottak kórházba.

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig – közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel a rendezvények befejezését követően, csütörtökön hajnalban.

A közlemény kiemeli, hogy az Országos Mentőszolgálat az idén is komplex mentési terv alapján hajtotta végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51, gondosan kiválasztott pontjára települtek.

A mentőszolgálat a Facebook-oldalán is beszámolt arról, hogy az esti órákig 80 esetben rosszullétek, míg csaknem 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre. Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni. A bejegyzés szerint egy magasból leesett, középkorú férfit a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak a mentők kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt ugyancsak kórházba vitték.