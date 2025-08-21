Orbán Viktornak sikerült leírnia, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot

Orbán Viktor;Munkács;orosz-ukrán háború;

Sulyok Tamás posztjából még kiszerkesztették és Szijjártó Péter illetve Menczer Tamás is bőszen kerülte.

A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit - írta friss Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Ez egy komoly kommunikációs áttörést jelent, ugyanis a poszt azt követően érkezett, hogy politikai elemzők sora kezdte kivesézni Török Gábortól Lakner Zoltánon át a Political Capitalig, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a jelen állás szerint 19 ember sérülését okozó munkácsi rakétatámadásról szóló Facebook-bejegyzéséből utólag kiszerkesztette, hogy azt oroszok követték el, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Menczer Tamás Fidesz-kommunikációs igazgató pedig úgy írt bejegyzést a témában, hogy egy árva szóval sem említette benne Munkácsot, illetve az oroszokat.

Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta, utasította Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházakat a sebesültek fogadására, de szerencsére nem volt rá szükség. Szijjártó Péter pedig egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlották a magyar kormány segítségét. „A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” - zárta posztját a miniszterelnök.