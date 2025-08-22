Zelenszkij szerint az oroszok mindent megtesznek, hogy Putyinnak ne kelljen találkoznia vele

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-08-22 20:43:00 CEST

Trump jelezte is, hogy nem akar ott lenni, amikor az orosz és az ukrán elnök először találkozik.

Oroszország mindent megtesz, hogy ne tudjak találkozni Vlagyimir Putyinnal – idézi a Reuters Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki szerint az oroszok szándékosan hátráltatják az orosz-ukrán háborúban a békéhez vezeti folyamatot.

Ez a találkozó része annak, hogyan lehet lezárni a háborút. És mivel ők nem akarják lezárni, mindig találnak módot arra, hogyan kerüljék el – fogalmazott. Zelenszkij többször is szorgalmazta a személyes egyeztetést Putyinnal, mondván, ez az egyetlen útja annak, hogy véget érjen a háború.

Eközben az orosz külügyminiszter egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy szerinte még nincs napirendje a két vezető találkozójának, terv sincs, hogy mikor és hol tartsák. Szergej Lavrov hozzátette, véleménye szerinte Volodimir Zelenszkij csak „tetteti”, hogy Ukrajna vezetője.

Az ügyben megszólalt Donald Trump is. Az Egyesült Államok elnöke a Sky News szerint, azt mondta, majd kiderül, mennyire képes együttműködni az orosz és az ukrán elnök. „Ez egy kicsit olyan, mint az olaj és az ecet” – fogalmazott Trump metaforikusan a Putyin és Zelenszkij között feszülő kibékíthetetlen ellentétre célozva és hozzáfűzve, „nem igazán jönnek ki egymással”, így idővel eldőlhet, szükséges lesz-e az ő személyes részvétele is.

Oroszország változatlanul ragaszkodik régi követeléseihez: Ukrajnától danbászi régió feladását várja el, javaslatot tett a frontvonal befagyasztására két déli területen, amelyeket sajátjának tekint, és felvetette kisebb területek visszaadását. A Kreml azt is szeretné, ha Ukrajna lemondana NATO-csatlakozási terveiről, semleges maradna, és nem engedne nyugati csapatokat az országba. Ukrajna ezzel szemben mostanra elállt attól a feltételétől, hogy a vezetői találkozó előtt hosszabb tűzszünet szülessen. Pénteken az ukrán elnök arra kérte a szövetségeseit, gyakoroljanak nyomást Oroszországra, hogy legalább „minimálisan konstruktív pozícióba” kerüljön – például új szankciók révén, ha a Kreml továbbra sem mutat hajlandóságot a békére.