Valter Attila: Nem az eredmények elmaradása miatt kerültem mélyre

2025-08-24 14:45:00 CEST

Valter Attila az év végén klubot vált, nem indul a szombaton rajtoló háromhetes Vueltán, viszont rajthoz állt a Benelux körversenyen. E viadal előtt beszélgettünk a váltása okairól, az idei gyengébb formájáról és mentális problémájáról is.

Hogy van? – a kérdés ezúttal azért is indokolt, mert úgy tudom, elkapta a koronavírust, ezért nem indult vasárnap a hamburgi egynaposon.

Köszönöm, már jobban. Pénteken hőemelkedésem volt, és úgy éreztem, nem vagyok olyan állapotban, amivel érdemes volna versenyezni. Legalább pihenten és frissen vehetek részt a Benelux körversenyen.

Ami azért nem a Vuelta a Espana. Korábban arról volt szó, hogy elindul.

Gáznak tartom, hogy egy újság hónapokkal korábban megírja: ott leszek, pedig a csapat még nem is döntött erről. El tudnám látni a segítői feladatomat, de a formám nem igazolja, hogy ott kellene lennem. A keretben lévő hét srác nagyobb eséllyel tudja Jonas Vingegaard-t győzelemhez segíteni. Elfogadtam a Visma döntését, és most, a koronavírus után a szervezetem sem annyira kíván egy háromhetes erőpróbát.

Miért igazol el?

A Vismánál megtanultam mindazt, amit meg lehetett tanulni, és talán ki is hoztam a maximumot ebből az időszakból. Viszont a jövőben többet szeretnék elérni, többet magamért versenyezni. Azt éreztem, ezt a Vismánál nem fogom tudni elérni.

Miért a Bahreinre esett a választása?

Az év elején az elsők között jelentkeztek, de eleinte nem ők voltak a favoritjaim. Szerintem ezt ők is érezték. Imponált, hogy mennyire kitartóak voltak, rendszeresen érdeklődtek, döntöttem-e már, kérdezgettek, mi húz másik csapat irányába? Kikértem két ottani versenyző véleményét, a lengyel Kamil Gradek és a norvég Torstein Træen egyaránt nagyon szereti a csapaton belüli légkört. Ráadásul a Bahrein egyre inkább olyan dolgokat ajánlott, amik feléjük billentette a mérleg nyelvét. Nem az anyagiakra gondolok, hanem arra a szerepre, amit szánnak nekem a csapatban.

Hároméves szerződést kötöttek. Melyik fél akarta a hosszú távú elköteleződés?

Ők! Örültem, hogy sokat belém látnak, és bíznak bennem, olyan versenyzőnek tartanak, aki hozni képes a jó eredményeket, aki fontos versenyeket tud teljesíteni – bármilyen szerepkörben.

A Perzsa-öböl menti országok sok esetben sportbefektetésekkel igyekeznek javítani kétes nemzetközi megítélésüket. Számításba vette, hogy érhetik kritikák?

Persze, tudatos vagyok e kérdések kapcsán is. De ha hasonló elvek alapján választok klubot, akkor az Ineos, a TotalEnergies meg az Uno-X is kiesik, mert szintén olajból szerzi a pénzét. A Red Bull pedig energiaitalt árul, aminek fogyasztása káros. Úgy tekintek a Bahreinre, mint olyan klubra, amelynél a vezetők, a stábtagok és a versenyzők többnyire szlovénok, olaszok és spanyolok. Az, hogy honnan van a klub pénze, egy másik dolog. Az elmúlt év megtanított arra, hogy az emberek bármibe belekötnek. Elfogadom, ha valakinek a döntésem nem szimpatikus.

Évek óta Andorrában él és készül, a klubváltás miatt költözni fog?

A csapat részéréről nincs ilyen kérés. Igyekszem majd egyensúlyt találni, mikor mennyi időt töltök Magyarországon. Az idén, amikor elkezdett kicsúszni az irányítás a kezem közül, akkor inkább Andorrán maradtam. Utólag azt mondom, az lett volna a jó megoldás, ha hazamegyek és szellemileg feltöltődöm a barátaimmal.

Mi volt az idei mentális problémáinak az oka?

Lelkileg tényleg nem voltam jól, és ezért nem jöttek az eredmények, nem pedig az eredmények elmaradása miatt kerültem mélyre. Ennek az állapotnak nem tett jót a Vismánál alkalmazott rendszer, viszont az elmúlt két évben, amikor jó passzban voltam, elképesztően sokat tudott kihozni belőlem a csapat. Szóval a mostani nyaram eléggé máshogy telt, mint a korábbiak. A mentális békét és harmóniát újra megtaláltam, de még nem tartok ott, hogy nyerni tudjak. Előbb ezt kellett rendbe tennem. Utána lehet eredményekben gondolkodni.

Két nappal a szerződése bejelentése után a magyar szállítmányozási cég, a United Shipping partneri megállapodást kötött új csapatával. Ennek milyen jelentősége lesz?

A klub a magyar kontinentális sorból az utánpótláscsapatába leigazolta Feldhoffer Bálintot és Mihajlo Stolićot. Aztán a Bahrein vállalta, hogy a következő években elmegy a Tour de Hongrie-ra és indít hazai versenyzőt. Már beszélgettünk a csapattal a jövő évi versenyeimről, nyitottak a kéréseimre, de még semmit nem konkretizáltunk.

Közeleg a szezon vége, körvonalazódott már, hogy az év hátralévő időszakában melyik versenyeken indul?

Egynaposaim lesznek: a Bretagne Classic után a két kanadai World Tour-versenyen veszek részt, aztán megyek a ruandai világbajnokságra. Végül pedig még lesznek olaszországi versenyeim.