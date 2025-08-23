A kulturális államtitkár szerint egyes fellépők uszítanak a mocskosfideszezésre, provokátorok támogatják őket

fiatalok;koncertek;fesztiválok;Varga-Bajusz Veronika;

2025-08-23 16:33:00 CEST

Mindezt aztán a sajtó erősíti fel, de legalább készül az új Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

Teljesen helyénvaló, ha egy fiatal kritizál, hiszen ezért fiatal – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára az Indexnek. Hozzátette, az ő életükben, mint annak idején a miénkben is, sokkal erőteljesebben jelen van a kritika.

Arról azonban, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban több fesztiválon, könnyűzenei koncerten fogalmaztak meg éles kritikát a fiatalok a Fidesszel szemben, úgy vélekedett,

ez nem kritika, hanem „egyes fellépők részéről tudatos, párttal szembeni politikai uszítás” történik, ami „provokátorokkal megtámogatva” (sic!) idézi elő a sajtó által aztán felerősített hangulatot.

Az államtitkár megjegyezte, nem azzal van probléma, ha egy művész világképet, értékrendet vagy ideológiai nézeteket fogalmaz meg. –Természetes dolog, hogy egy zenész vagy előadó megszólal társadalmi kérdésekről, vagy megosztja a világnézetét. Azonban amikor ez már nem egyszerű vélemény, hanem határátlépés, ami túlmutat a művészi szabadságon, akkor már szükséges felelősségét vállalni, és a politikai válaszreakciók esetében nem lehet a művészi szabadság és a magánvélemény mögé bújni – jelentette ki.

Varga-Bajusz Veronika elmondta azt is, hogy készül az új Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

A korábbi, 2009-ben elfogadott stratégia nemcsak hogy lejárt, hanem az új generációk miatt frissebb, rugalmasabb gondolkodásra is szükség van, rövidebb távú célokkal

– fűzte hozzá. Szerinte az, hogy ma jó-e fiatalnak lenni Magyarországon, nem a szerencsén múlik, hanem azoknak a kormányzati döntéseknek az eredménye, amelyek az elmúlt években a fiatalok valós élethelyzetéhez igazodva kínáltak lehetőségeket. „A döntést pedig rájuk bízzuk: élnek-e ezekkel, és hogyan” – fogalmazott.

Az államtitkár mindemellett közölte, hogy

szerinte az elmúlt években olyan intézkedések születtek, amelyek valóban a fiatalok igényeit szolgálták ki, legyen szó nyelv- vagy KRESZ-vizsga-támogatásról, nemzetközi szinten is sikeres hallgatóbarát felsőoktatásról, a megújított szakképzési rendszerről, a 25 év alattiak szja-mentességéről, szeptembertől pedig jön a fix 3 százalékos lakáshitelprogram.

a legújabb ifjúságkutatás eredményei alapján a 15–30 év közötti korosztály jóval tudatosabban alakítja pályaválasztását, jövőképét és döntéseit, mint az 1990-es vagy 2000-es évek fiataljai.

jelentősen csökkent azok aránya, akik hosszabb távon munkát vállalnának külföldön.

a fiatalokat a közösségért való tenni akarás vezeti: önkénteskednek, időseket segítenek, részt vesznek az árvízi védekezésben. Ugyanakkor a szűken vett pártpolitika iránti érdeklődés mérsékeltebb a részükről, de ez változóban van.