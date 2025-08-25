Letartóztatási parancsot adtak ki Dél-Koreában a volt kormányfő ellen, a gyanú szerint segített a hadiállapot kihirdetésében

Dél-Korea;hadiállapot;letartóztatási parancs;Jun Szogjol;Han Dongszu;

A parancs érvényességéről hamarosan dönt a bíróság.

Dél-koreai ügyészek letartóztatási parancsot adtak ki vasárnap Han Dongszu volt miniszterelnök ellen, mert azzal gyanúsítják, hogy segített Jun Szogjol volt elnöknek a hadiállapot kihirdetésében, majd hazudott a bíróság előtt.

A parancs érvényességéről egy bíróságnak kell döntenie a napokban.

Amennyiben jóváhagyják, ez lesz Dél-Korea történetében az első eset, hogy egy volt államfő és egy volt miniszterelnök is börtönben ül.

Jun feleségét, Kim Konhi volt first ladyt is börtönben tartják augusztus közepe óta, őt tőzsdei manipulációval és korrupcióval vádolják.

Az ügyészek a lázadás vezetőjének támogatásával, hamis tanúzással, közokirat-hamisítással és közérdekű dokumentumok megrongálásával vádolják a 76 éves volt miniszterelnököt.

2024. december 3-án politikai káosz tört ki Dél-Koreában, amikor Jun megpróbálta megdönteni a polgári kormányzást, katonákat küldve a parlamentbe, hogy megakadályozza az általa kihirdetett hadiállapot megvétózását. Áprilisban lemondatták, előtte januártól márciusig már fogságban volt, az első államfőként Dél-Koreában. Később eljárási hiba miatt szabadlábra helyezték, majd július 10-én ismét rács mögé került, hogy egy héttel később vádat emeljenek ellene hivatali hatalommal való visszaélés címén.

Han, aki ügyvezető elnökként Jun helyére lépett, az előrehozott választások komoly konzervatív esélyesének számított. Májusban mondott le tisztségéről, hogy indulhasson az elnökválasztáson, de Jun pártja elutasította a jelölését.