Gyermeki sikoly a felbocsátásnál

beszámoló;űrutazás;Kapu Tibor;

2025-08-23 18:30:00 CEST

Összesen 247-en jelentkeztek arra a programra, amelynek végén Kapu Tibor kapta meg a lehetőséget, hogy 18 napot eltöltsön a világűrben, ahol 25 tudományos kísérletet végzett el – többek között ez hangzott el a budapesti Millenáris Parkban tartott élménybeszámolón, ahol a magyar űrhajós és Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós találkozott az érdeklődőkkel.

A többkörös kiválasztást követően 2022 márciusában 44-en maradtak, ezt követte az egyéves alapkiképzési fázis, amit négyen teljesítettek: Kapu és Cserényi mellett Szakály András, illetve Schlégl Ádám felelt meg minden feltételnek. A kiképzett kutatóűrhajós azt mondta, hogy ennek a négyesnek a barátsága örökre tart.

Kapu Tibor felidézte, hogy a halasztások miatt az űrutazás többi résztvevőjével – az amerikai Peggy Whitsonnal, az indiai Shubhanshu Shuklával és a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewskivel – az indulás előtt megszokott 14 napos karantén 32 napig tartott Floridában. Reggelente engedélyt kaptak arra, hogy fussanak a tengerparton, enélkül nem bírták volna ki ezt az időszakot.

A magyar űrhajós beszélt arról is, hogyan élte meg a kilövés pillanatait. A csapat legtapasztaltabb tagja, az első űrutazását harminc évvel ezelőtt teljesítő Whitson arra készítette fel a csapatot, hogy a start egészen különleges érzés, amit nem lehet megszokni.

„A centrifugában sokat gyakoroltuk, hogy milyen hatások érnek majd minket, de amikor életre kel a rakéta, az ember szája mosolyra szalad, és még az is gyermeki sikollyal fogadja a felbocsátás első másodperceit, akinek már van tapasztalata az űrrepülésben – mondta Kapu.

– Az erőhatások, amik értek minket, megegyeztek azzal, amikre felkészültünk. Két és fél perc alatt jutottunk el száz kilométeres magasságba, ez volt az első fokozat. A második fokozat 6–7 percig tartott, a terhelés, a zaj, a rázkódás folyamatosan nőtt, majd hirtelen megszűnt minden, beállt a súlytalanság és a világűr csendje. Mindig emlékezni fogok arra az élményre, amit ekkor átéltem.”