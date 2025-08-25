A lebombázott munkácsi gyár közölte, nincs és nem is volt szerepe hadászati eszközök gyártásában

Oroszország;Ukrajna;rakétatámadás;Munkács;

2025-08-25 12:20:00 CEST

Reagált az orosz légitámadásra az amerikai tulajdonú Flex, az a vállalat, amelynek a gyára rakétatalálatot kapott augusztus 21-én Munkácson.

A gyár közleményére hivatkozva a Telex azt írja, a vállalat kiemelte, aznap reggel élesítették a vészhelyzeti protokolljaikat, hogy a telephelyüket teljesen ki tudják üríteni.

– Munkatársaink, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg a támadás során, ők kórházba kerültek további ellátás céljából. Amellett, hogy a Flex teljes támogatást nyújt nekik és családjaiknak, kapcsolatba léptünk az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel – áll a közleményben, amelyben a gyár arról is írt, hogy

fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban.

Mint arról mi is beszámoltunk, nemrég az NBC riportere arról kérdezte Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy miért bombázták le az amerikai tulajdonú gyárat a magyar határ közelében, mire ő közölte, hogy Oroszország „soha, de soha” nem célzott szándékosan olyan létesítményeket, amelyeknek semmi közük nincs Ukrajna katonai képességeihez.

– Egyes emberek nagyon naivak, és ha látnak egy kávéfőzőt a kirakatban, azt hiszik, hogy ott kávéfőzőket gyártanak. Hírszerzésünk nagyon jó információkkal rendelkezik, és mi csakis olyan célpontokat támadunk, ahogy mondtam is: katonai üzemeket, katonai létesítményeket vagy ipari üzemeket, amelyek közvetlenül részt vesznek az ukrán hadsereg számára készülő katonai felszerelések gyártásában – jelentette ki. A riporter kérdésére, hogy ezzel megerősíti-e a légicsapás tényét és azt, hogy Munkácson egy katonai üzem működött, Szergej Lavrov közölte, a riporter szerinte kiforgatja a szavait, mert ő csak hipotetikusan vázolt fel egy szituációt, a Munkácsot ért támadásról nem is hallott.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, egy átlagos polgári vállalkozás volt, amelyet amerikai befektetések támogattak, és mindennapi cikkeket, például kávéfőzőket gyártott – hangsúlyozta. Azt, hogy ennek ellenére a vállalat az oroszok célpontjává vált, sokatmondónak nevezte.