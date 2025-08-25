Gulyás Gergely: Lehet, hogy Hadházy Ákos veszélyeztette más testi épségét

kormányinfó;

2025-08-25 17:04:00 CEST

Szerinte az Orbán-kormánynak semmi dolga ezzel.

A Blikk kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, nem látta a videót, amelynek tanúsága szerint szándékosan belementek Hadházy Ákos kocsijába Hatvanpusztán. Az ügyet ki kell vizsgálni, de lehet ő veszélyeztette más testi épségét - jelentette ki. – Az Orbán-kormánynak semmi dolga ezzel - mondta.

A felvetésre, hogy nem kettős mérce-e, hogy a Munkácsra mért orosz légicsapással szemben alig nyilvánul meg az Orbán-kormány, miközben Ukrajnát folyamatosan bírálják, a miniszter úgy reagált, hogy „a magyar érdekek mentén” törekszenek normális kapcsolatra Oroszországgal és méltatlankodva közölte, hogy az ilyesmi felemlegetése azt célozza, hogy a kormányt oroszpártinak tartsák. Ha bármilyen olyan csatorna rendelkezésünkre áll, ahol a kárpátaljai magyarság biztonságát szavatolni tudjuk, azt használni fogjuk - mondta a miniszter, de „propagandaszerű” akcióknak nem látja értelmét.

A fesztiválokon zúgó „Mocskos Fidesz!"-szólamot Gulyás Gergely azzal magyarázza, hogy régóta vannak hatalmon, ezért a fiataloknak valószínűleg kevesebb a viszonyítási alapja, pedig szerinte sokkal jobbak ma egy fiatalnak a lehetőségei, mint korábban, 10-20-30 vagy 40 évvel ezelőtt voltak. Azzal együtt kell élni, hogy amikor régóta vannak hatalmon, akkor lesz, aki nem fogja szeretni őket, majd reméli, megszeretik őket. Hogy hogyan, arra szívesen fogadja a tanácsokat.