Mellár Tamás: Kívánatos lenne, hogy az MSZP, a Párbeszéd és a DK is magába szálljon

ellenzék;visszalépés;Mellár Tamás;Tisza Párt;választás 2026;

2025-08-27 08:30:00 CEST

Ha hármas versenyben indulunk, akkor a tiszás jelölt 40 százalék körüli eredménnyel húzná be a körzetet, én 28-30 százalékot tudnék hozni, a fideszes pedig ekkor is csak 26-27 százalékot kapna – mondta Mellár Tamás pécsi országgyűlési képviselő, aki a minap jelentette be: nem indul jövőre. Nem ismeri a Tisza Párt helyi képviselőit, Karácsony Gergelyt és a társait a Párbeszédben pedig óva inti attól, hogy elhiggyék, miattuk ment ki 200-300 ezer ember a Budapest Pride-ra. Interjú.

Többször célzott már rá, hogy ha kell, visszalép. Ez a minap végül megtörtént. Összesen egy helyi felmérés alapján döntött?

A Medián egy komoly közvélemény-kutató cég, amelyre figyelni kell. Az ő számaik pedig azt mutatták, hogy ugyan a pécsi körzetben már akkor sem nyer a Fidesz, ha hárman indulunk, de az ellenzéki szavazatok megoszlanának köztem és a tiszás aspiráns között. És a választási rendszer győztes-kompenzációja miatt fontos, hogy minél nagyobb arányban tudjon nyerni a Tisza, ha már Pécsen is nekik van erre a legnagyobb esélyük.

Pontosan mi jött ki a Mediánnál Pécsen?

Ha hármas versenyben indulunk, akkor a tiszás jelölt 40 százalék körüli eredménnyel húzná be a körzetet, én 28-30 százalékot tudnék hozni, a fideszes pedig ekkor is csak 26-27 százalékot kapna. Azt gondolom, egy ilyen verseny arányai is egyértelműen megmutatják, hogy nagyon erős kormányváltó hangulat van Magyarországon.

Szóval ön szerint igaz: egy „palack víz” is nyer a Fidesz ellen tiszás logóval?

Ez körülbelül így van, de 1994-ben és 2010-ben is hasonló történt más szereplőkkel. Az emberek nem Mellár Tamás szakértelmére szavaznak, egyszerűen arról döntenek, akarják-e az Orbán-rendszer maradását vagy nem. Ha nem akarják, akkor pedig a Tiszára szavaznak, függetlenül attól, hogy ki a jelölt.

Mi van, ha olyan rossz jelöltek lesznek, hogy a kormányváltás elmarad?

Nézze, ez benne van a pakliban, de visszakérdezek: mi van akkor, ha az összes párt elindul? Ugyanúgy a tiszások maradnak az esélyesek. A DK pedig – ha el is éri az 5 százalékot – ön szerint hogyan fogja képviselni a baloldali értékeket, amikor most sem tudja a Fidesz mellett? Tehát azt mondom: persze, minden lehetséges, viszont a Tisza nem azért veszíti el a választást – ha esetleg elveszti – mert „palack vizeket” indít, hanem mert akkor az emberek többsége igenis azt gondolja, hogy nekik jó az Orbán-rendszer, jó, ha orosz gyarmat vagyunk és az is, ha kilógunk az Európai Unióból.

Ön most egy „palack víznek” adja át a stafétát? Tudja, hogy kit indíthat Pécsen a Tisza?

Nem tudom, kinek adom át a stafétát. Nem ismerem a Tisza helyi vezetőit sem, nem beszéltem senkivel, ahogy országos vezetőkkel és Magyar Péterrel sem konzultáltam. Egyszerűen úgy gondolom, egy hazafi embernek - akinek Magyarország jövője fontos - most minél nagyobb teret kell engednie annak, hogy egy Fideszt leváltani tudó erő ténylegesen győzhessen. Ez az én saját szubjektív, erkölcsi döntésem volt.

Hét hónap hosszú idő. Mekkora esélyt ad Magyar Péter győzelmére?

Tudja a közgazdászok azt mondják, hogy az előrejelzés veszélyes dolog, főleg ha a jövőre vonatkozik.

Ön is egy közvélemény-kutatás alapján döntött.

Igen, csak itt arról van szó, hogy ezer embert megkérdeztek ezzel kapcsolatban. Amit pedig ön kérdez, arról nincsenek empirikus felméréseim, csak megérzéseim. És azt érzem, nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy a Tisza fog nyerni. Bár annak sokkal kisebb, hogy kétharmadot szerez.

És ha mégis újrázik a Fidesz? Akkor is megérte?

Igen, hiszen akkor legalább megpróbáltuk. És most, hogy ezt a döntést meghoztam, az én közérzetem is jobb, ahogy az ellenzéki pártokat is arra biztatom, kövessenek. Kívánatos lenne, hogy a szocialisták, a Párbeszéd és a DK is magukba szálljanak, szerintem ők is jobban éreznék magukat, ha ezt végre belátnák.

A Párbeszéd hogy áll ezzel?

Szerintem ők most hezitálnak, bár én csak a parlamenti frakciójuk tagja vagyok, ezeket nem igazán osztják meg velem. Nekem kicsit úgy tűnik, mintha a Pride után Karácsony Gergelyék azt hinnék, hogy azt a 2-300 ezer miattuk ment ki az utcára, ami egyáltalán nem igaz. Emiatt szerintem kacérkodnak a gondolattal, hogy elinduljanak, de én ezt reménytelennek gondolom. Mind Jámbor András, mind az én, de – úgy tudom – még Hadházy Ákos mérései is azt mutatták, hogy a jelenlegi képviselőknek nincs sok esélyük. Pedig Hadházy az egyik legnépszerűbb politikus, és hasonló számai vannak, mint nekem.

Ő kellene Magyar Péternek, mint szabályt erősítő kivétel?

Azt gondolom, hogy ha Magyar Péter elég okos lesz, akkor 2-3 hónappal a választások előtt felvehetne a listájára 6-8 olyan figurát, aki nem az „avittos” óellenzékhez tartozik. Cserébe persze, ha egyéniben visszalépnek. Vagy esetleg induljanak tiszás színekben.

Kikre gondol?

Mondjuk

Hadházy Ákos, Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Szabó Sándor Csongrádból vagy Tordai Bence. Nincsenek is olyan sokan,

mert 2022-ben a legtöbb jelölt listáról került be.

Szükség lesz egy Tisza-kormány alatt új ellenzékre?

Természetesen. Ha a Tisza nyerni fog, mindenképpen kell egy normális – kétfordulós, arányos – választási rendszer, amiben 4-5 pártnak is helye lehet. Nyilván én sem értek egyet sok mindennel, amit Magyar Péter mond, de a főbb irányok, amiket kijelöl, támogathatóak. Még ha nem is lesz kolbászból a kerítés. Mindenesetre neki olyan szabályokat kell írnia, amelyek után nagyon nehéz lesz még egyszer egypárti kétharmadhoz jutni. Bár szerintem a Fidesz egy vereség esetén elkezd majd szétesni, mert Orbán Viktor kis idő után már nem fogja tudni úgy etetni a pártot, ahogy eddig.

Mi lesz önnel? Ezzel lezárult a politikai pályafutása?

Azt gondolom, igen. Ha minden jól megy, jövőre 72 éves leszek, tehát azt hiszem már semmilyen politikai ambícióm és célom nem kell, hogy legyen. Természetesen ezzel együtt izgulok, mert nagyon örülnék neki, ha az ország gazdasága jól működne, újra prosperálna, erős demokrácia lennénk, és a mostaninál sokkal jobban követnénk Nyugat-Európát. Ha szükség lesz rám, hogy mondjak egy-két dolgot tanácsadóként, vagy valamilyen apró-cseprő szerepben, persze vállalkozom rá. Hogy ezt igényli-e a Tisza, azt majd eldöntik, ha sikerül győzniük.