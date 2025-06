Nem válaszolt az újságíróknak Szijjártó Péter, amikor Georg Spöttléről kérdezték

Szijjártó Péter;menekülés;Georg Spöttle;

2025-06-12 22:48:00 CEST

A miniszter korábban adta a nyilvánosság tudtára, hogy nagy rajongója az oroszpárti fideszes propagandistának.

Egy turai lakossági fórumon találta meg a 444 Szijjártó Pétert, az orosz Barátságért kitüntetéssel ékesített külgazdasági és külügyminisztert, akit meg akartak kérdezni arról, mikor tudta meg, hogy Georg Spöttle fideszes propagandista orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt fennakadt a nemzetbiztonsági átvilágításon Spöttlének a külügy diplomataképzésére jelentkező közeli hozzátartozója.

Mivel Georg Spöttle Szijjártó Péter saját bevallása szerint nagy kedvence, a portál szerette volna megtudni, miért reklámozza egy olyan ember podcastjét, aki az orosz titkosszolgálattal van kapcsolatban és akinek nyilatkozataiban amúgy is rendre az orosz propaganda köszön vissza (mellesleg nyíltan beszélt is arról, hogy Oroszországot támogatja az orosz-ukrán háborúban - a szerk.). Azt is meg akarták tudni, hogy az orosz narratíva népszerűsítése nem szuverenitásvédelmi probléma-e, csakhogy Szijjártó Péternél annyira elmaradt a más témában szokásos keménykedés, hogy testőrei gyűrűjében azonnal beszállt a rá várakozó kisbuszba és távozott. „Nem szeretnék válaszolni. (...) Majd ha kevesebbet hazudnak rólam, akkor majd nyilatkozom önöknek” - vetette oda.

A Direkt36 nyomán lapunk is megírta, hogy 2024 második felében egy diplomatának jelentkező személy megbukott a nemzetbiztonsági ellenőrzésén. Az érintett a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) alá tartozó Magyar Diplomáciai Akadémia diplomataképző programjára jelentkezett, abban a reményben, hogy később a külügy diplomata állást ajánl neki, azonban Georg Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt elhasalt. A reménybeli diplomatának a propagandista nem csupán a magánéletben közeli ismerőse, ugyanis a kapcsolatukat ismerő források elmondása alapján egyengette a diplomataképzésre jelentkező személy karrierjét is, és próbálta őt kormányzati kapcsolatai segítségével diplomata álláshoz segíteni.

Georg Spöttle „biztonságpolitikai szakértőként” régóta a Kreml hivatalos irányvonalának megfelelő álhíreket és narratívákat terjeszt a fideszes médiafelületeken – többek közt a Magyar Nemzetben, a Pesti Srácokon, az Origón, a Mandineren, a Hír TV-n, a TV2-n, vagy éppen az állami médiában.

Szijjártó Péter 2024. októberében munkaebéden fogadta Spöttlét, majd idén tavasszal arról beszélt, nagyon tetszik neki a nyíltan oroszpárti propagandista podcastje, állítása szerint futás közben szokta őt és a szintén komolyanvehetetetlen Nógrádi Györgyöt hallgatni, hogy megtudja, „mi a helyzet a geopolitikában”. Georg Spöttle egyébként a róla szóló hírre úgy reagált, hogy az faszság, miközben érdemi cáfoltatot nem fűzött hozzá.