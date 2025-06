A Pesti Srácok számára nem jelentenek problémát Georg Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolatai

Pesti Srácok;orosz titkosszolgálat;Georg Spöttle;Huth Gergely;

2025-06-14 19:08:00 CEST

„Mint a PS főszerkesztője, nem tervezek változást a Georg Spöttlével kialakított munkakapcsolatban, és elutasítom ennek a lejáratási kísérletnek a módszereit” – közölte Huth Gergely a kormánypárti Pesti Srácok főszerkesztője a Telex kérdésére, miszerint továbbra is együtt dolgoznak-e Georg Spöttlével, miután a nyíltan oroszpárti „biztonságpolitikai szakértőről" a Direkt36 megírta, hogy az egyik közeli ismerőse az ő orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt bukott meg a nemzetbiztonsági ellenőrzésen , amikor diplomatának jelentkezett.

Mint ismert, Georg Spöttle gyakran tűnik fel a kormánypárti sajtó orgánumaiban, így például a Magyar Nemzetben, az Origón, a Mandineren, a Hír TV-n, a TV2-n, vagy éppen az M1-en, a Pesti Srácokon azonban saját műsora is van GEOrgPOLITIKA címen. Itt is alkotott már maradandót, például egy hírhamisítást, amikor is a szíriai Aleppó 2016-os orosz bombázását úgy állította be, mintha az az ukránok műve lett volna Donbászban. Huth Gergely akkor még elnézést kért a „hibáért”, és azt állította, hogy a Pesti Srácok nem oroszpárti, most viszont a Telex megkeresésére úgy reagált, Georg Spöttle „forrásainak, meghívásainak háttere előttük ismertek voltak”, illetve ezek kiderültek írásaiból is, ezért továbbra is együtt dolgoznak vele.

Ki látott már olyan ügynököt, aki teljesen transzparensen végzi tevékenységét?”

- indokolt Huth Gergely. Ezt követően még tett egy oldalvágást is a Spöttle-ügyet feltáró Direkt36 felé, miszerint könnyen előfordulhat, hogy az ügynökvád annak megfogalmazójára hullik vissza.

Georg Spöttle az Indexnek nyilatkozva korábban faszságnak minősítette a róla szóló cikket, de érdemi cáfolatot nem adott az abban megfogalmazottakra.Kert Attila, a Euronews magyarországi irodájának vezetője, valamint a Tények korábbi főszerkesztője arról számolt be, hogy Spöttle több mint 20 éve jelentkezett hozzájuk riporternek az akkor még nem fideszes irányítás alatt álló TV2-höz, de nem vették fel. Kert Attila a Telexnek most úgy nyilatkozott, hogy később titkosszolgálati jelzést kaptak arról, hogy Georg Spöttle „be van ütve” egy külföldi titkosszolgálatnál.

A lap kereste Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is, aki korábban kedvencei között emlegette Georg Spöttlét, választ azonban eddig nem kapott.