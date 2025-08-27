Ötből három kocsi használhatatlan volt az InterCityn, több utasnak állnia kellett

Indulás előtt derült ki, hogy ötből három kocsit használaton kívül helyeztek a Mura nemzetközi InterCity vonaton - írja a 24.hu.
A lap megkeresésére a MÁV arról tájékoztatott, hogy a Kelenföldről szerda délelőtt 8:29-kor Grazba induló járaton kettőt műszaki okok miatt ki kellett sorozni, azaz kivenni az összeállított járműből, egyet pedig le kellett zárni nem sokkal az indulás előtt, így a pótlásukról már nem tudtak gondoskodni.
A vasúttársaság közlése szerint a kalauzok igyekeztek segíteni az utasoknak, és lehetőség szerint mindenkit átültetni a működő kocsik valamelyikébe. A lap egyik munkatársa épp a vonaton volt, az ő tudósítása szerint ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy akit tudtak, átültettek az elsőosztály szabad helyeire. 10-15 embernek azonban nem jutott hely, nekik állva kellett utazniuk, amíg Szombathelyen a három nem működő kocsi helyére egy működőt kapcsoltak.
A MÁV elnézést kért és az érintett utasoknak kompenzációt ígért, amit e-mailen vagy telefonon keresztül tudnak érvényesíteni.