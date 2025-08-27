Csaknem 300 millió köbméter víz tűnt el a Balatonból

Vészesen csökkent a Balaton vízszintje, csak az elmúlt két hét alatt nagyjából 10 centimétert apadt a tó – írja az Időkép, hozzátéve, hogy a jelenség hátterében az intenzív párolgás és az aszályos nyár áll.
A cikk szerint a Balaton átlagos vízszintje jelenleg 71 centiméter. Ez azt jelenti, hogy
a 120 centiméteres maximum szabályozási szinthez képest közel fél méterrel alacsonyabb a vízállás, a tóból jelenleg nagyjából 294 millió köbméter víz hiányzik.
Az Időkép kiemeli, körülbelül 170 milliméter esőre lenne szükség a vízgyűjtőben, hogy a hiányzó víz megjelenjen a tóban.Beavatkozásokról döntött a Balaton vízminőségének javítása érdekében az Orbán-kormányNavracsics Tibor szerint 40 milliárd forintra lesz szükség ahhoz, hogy megvalósuljon a fenntarthatóság a Balatonnál