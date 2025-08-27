Csaknem 300 millió köbméter víz tűnt el a Balatonból

Balaton;vízszint;aszály;

2025-08-27 16:12:00 CEST

Az intenzív párolgás és az aszályos nyár miatt.

Vészesen csökkent a Balaton vízszintje, csak az elmúlt két hét alatt nagyjából 10 centimétert apadt a tó – írja az Időkép, hozzátéve, hogy a jelenség hátterében az intenzív párolgás és az aszályos nyár áll.

A cikk szerint a Balaton átlagos vízszintje jelenleg 71 centiméter. Ez azt jelenti, hogy

a 120 centiméteres maximum szabályozási szinthez képest közel fél méterrel alacsonyabb a vízállás, a tóból jelenleg nagyjából 294 millió köbméter víz hiányzik.

Az Időkép kiemeli, körülbelül 170 milliméter esőre lenne szükség a vízgyűjtőben, hogy a hiányzó víz megjelenjen a tóban.