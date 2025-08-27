Az újvidéki bölcsészkar több mint 100 munkatársa ítélte el a blokádot tartó egyetemisták kidobását

Szerbia;felsőoktatás;petíció;Újvidék;bölcsészettudomány;

2025-08-27 17:13:00 CEST

Erőszakos légkörben nem lehet vizsgáztatni – szögezték le az erről szóló petíció aláírói.

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának 120 tanára és munkatársa írta alá eddig azt a petíciót, amelyben elítélik a blokádot tartó egyetemisták kidobását az egyetemről – írja a Szabad Magyar Szó.

Az aláírók szerint erőszakos légkörben nem lehet vizsgáztatni. Felszólítjuk a bölcsészettudományi kar vezetőségét, hogy tegye lehetővé az egyetemistákkal eddig jól kommunikáló professzoroknak azt, hogy találjanak közösen egy megfelelő megoldást. Ezzel szeretnénk segíteni abban, hogy konstruktív módon oldódjon meg a helyzet, figyelembe véve minden egyetemista – beleértve a blokádban lévő hallgatókat is – és a bölcsészettudományi kar érdekeit – közölték, kiemelve: mind az egyetemisták, mind a tanárok azt szeretnék, hogy a vizsgákat megtartsák a karon.

A lap korábban arról számolt be, hogy Milivoj Alanović, a bölcsészettudományi kar dékánja kedden kidobta az egyetemről a blokáddal tiltakozó hallgatókat, majd magára zárta az ajtót. A történtek miatt tiltakozást szerveztek az épület elé, amelynek feloszlatására nagy erőkkel és nagyszámú rabszállító kocsival vonultak ki a rendőrök. A polgárok ezt követően puszta kézzel szorították ki a pajzsokkal és sisakokkal felfegyverzett, tömegoszlatásra felkészült rendőröket:

A bölcsészkarhoz erősítés érkezett, nagy számú csendőrt vezényeltek a helyszínre. Az akadémiai plénum eközben lemondásra szólította fel a bölcsészkar dékánját.

A történtekre reagálva később Ivica Dačić szerb belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „az este támadás érte a rendőrséget” a bölcsészettudományi kar előtt. Válaszul az egyetemi hallgatók egy videót tettek közzé az X-en, amelyen a rendőrök érkezése, valamint a békésen jelen lévő polgárokkal szembeni durva fellépésük látható:

A jelenlegi információk szerint további rendbontásra vagy letartóztatásokra nem került sor, és megállapodás született arról is, hogy a polgárok félreállnak, és a dékán rendőri kísérettel távozhat az épületből.