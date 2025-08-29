Szijjártó Péter a kitiltott kárpátaljai magyar parancsnokról: Mindig lesz következménye annak, ha valaki a magyar szuverenitást támadja

Európai Unió;Ukrajna;Szijjártó Péter;Tranzit Fesztivál;Robert Brovdi;

Azok az újságírók és politikusok, akik ünneplik az ukránokat és a kitiltott katonai vezető oldalára állnak, fognak-e panaszkodni, ha a benzinkúton nem lesz üzemanyag? – tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó a Tranzit fesztiválon hosszasan ostorozta az Európai Uniót, az orosz kapcsolatokról viszont pozitívan beszélt.

„Azok az újságírók meg politikai szereplők, akik ünneplik az ukránokat, meg látványosan a kitiltott katonai vezető oldalára állnak, azoknak azt a szerény kérdést kell feltennünk, ők majd fognak-e panaszkodni, ha a benzinkúton nem lesz üzemanyag az autóikban?” – jelentette ki Szijjártó Péter pénteken a tihanyi Tranzit fesztiválon a Telex beszámolója szerint.

A külgazdasági és külügyminiszter a lap szerint a körülbelül egyórás előadásában az orosz kapcsolataikról pozitívan, az ukránokról negatívan beszélt. Úgy látja, a következő időszakban az ukránok „a legdurvább, legsötétebb provokációt fogják csinálni, hogy belerángassák Magyarországot a háborúba”. Azt a a narratívát pedig hazugságnak nevezte, hogy az ukránok értünk is harcolnak, szerinte ők csak saját magukért harcolnak.

„Amikor az ukránok a Barátság kőolajvezetéket támadják, elsősorban nem Oroszországnak ártanak, hanem Magyarországnak meg Szlovákiának” – szögezte le a tárcavezető. Mint ismert, az Orbán-kormány a napokban kitiltotta Magyarországról és schengeni övezetből a Magyar néven is emlegetett Robert Brovdit (Bródi Róbertet), aki a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette.

A lépést Volodimir Zelenszkij is bírálta, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig válaszintézkedéseket helyezett kilátásba. A kárpátaljai magyar parancsnok egyébként előzőleg közölte Szijjártó Péterrel, hogy dugja fel a seggébe a szankcióit, Magyarországra pedig majd ellátogat az Orbán-kormány bukása után.

„Ha valaki Magyarország energiaellátásának biztonságát támadja, az Magyarország szuverenitását támadja, és ha valaki azt támadja, akkor fel kell készülnie a következményekre. Mert mindig lesz következménye annak, ha valaki a magyar szuverenitást támadja” – hangsúlyozta Szijjártó a Tranzit fesztiválon.

Szerinte a legnagyobb baj az, hogy „az Európai Uniót ma egy extrém liberális, háborúpárti, a sikertelensége miatt alapvetően rendkívül frusztrált és a valóság helyett különböző őrültségeket a döntéseinek alapjává tévő elit uralja”. Hozzátette, a „brüsszeli politikai elit” elszigetelte az Európai Uniót a világpolitikában, átideologizálta, átpolitizálta a világ legfizikaibb és legracionálisabb kérdéseit, így például a gazdaságot és az energiaellátást, illetve folyamatosan akadályozza a béketeremtést a kontinensen.

„Ehhez képest itt vagyunk mi Európa szívében, európai uniós tagországként mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely mindazon országokkal és térségekkel, amelyektől az Európai Unió elszigetelte magát, racionális, kölcsönös, tiszteletre alapuló és kölcsönös előnyöket jelentő együttműködésre vagyunk képesek” – szögezte le Szijjártó Péter az MTI tudósítása szerint. A miniszter bírálta az Oroszországot sújtó szankciókat is, amelyek szerinte kudarcot vallottak, illetve nagyobb károkat okoztak az európai országoknak.