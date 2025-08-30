Orbán Viktor közeli munkatársa egy tanévnyitón fejtegette, hogy történelmünkben a Szent Istvánok mellett rendre felbukkannak Orseolo Péterek

augusztus 20.;tanévnyitó;Nagy János;Orseolo Péter;

Ha hagynánk, hogy ismét kívülről irányítsanak bennünket akkor olyan jövő köszöntene ránk, amelyben nincsen helye se istennek, se nemzetnek, se családnak – fejtegette Nagy János.

– Két lehetőségünk van, vagy a magyarok, a magyar fiatalok rendezik be a saját jövőjüket, végső soron Magyarország jövőjét a maguk akarata és a maguk értékrendszere szerint, vagy pedig megteszik ezt mások a saját gusztusuknak, vagy gusztustalanságuknak megfelelően. (...) Tudjuk, mert megtanultuk, hogy történelmünkben a Szent Istvánok mellett rendre felbukkannak Orseolo Péterek, ahogyan Dobó kapitányok mellett Hegedűs hadnagyok is – fogalmazott Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár pénteken a Baptista iskolák országos tanévnyitó ünnepségén, a Kőrösi Csoma Sándor Baptista Gimnáziumban.

Orbán Viktor egyik legközelebbi munkatársa az MTI tudósítása szerint úgy folytatta: ha hagynánk, hogy ismét kívülről irányítsanak bennünket akkor olyan jövő köszöntene ránk, amelyben nincsen helye se istennek, se nemzetnek, se családnak. Ahhoz – folytatta –, hogy az ember maga írhassa a saját-, vallási-, vagy nemzeti közössége jövőjét, elsősorban erő kell. Vannak országok, amelyek népességükre, területi nagyságukra, vagy hadseregükre támaszkodhatnak, nekünk magyaroknak van viszont szorgalmunk kitartásunk és hitünk – fogalmazott. Hozzátette, ez tartotta meg a magyar nemzetet az elmúlt évszázadokban és ez fogja megtartani a jövő századokban is.

Nagy János felidézte, Kőrösi Csoma Sándor feltette az életét a magyar őshaza megtalálására. Ebben nem járt sikerrel, de hidat és utat nyitott a keletieknek nyugat felé és ezzel elérte élete célját. A tibeti-angol szótár megalkotásával rávilágított a legkeletibb nyugati nép, egyben a legnyugatibb keleti nép küldetésére is. Az államtitkár megjegyezte,

a magyarok küldetése ugyanis nem más, minthogy közvetítők, összekötő találkozási pont legyenek a zavaros világban Kelet és Nyugat között. Különösen most, amikor Kelet és Nyugat egymásnak feszül és végeláthatatlan háborúban áll, és amikor ismét az a veszély fenyeget, hogy blokkokba rendeződik a világ

– jelentette ki.

Mint arról mi is beszámoltunk, korábban jelentős visszhangot keltett, hogy az augusztus 20-i tűzijáték szövegkönyvében a narráció egy része I. (Szent) István király utódjáról, az árulóként megnevezett Orseolo Péterről szólt. Az M1 Híradó által élőben közvetített műsor 15 perc 33 másodpercnél hangzott el, hogy „halála után István király országa belviszály és testvérharc martalékává lett”, majd a narráció szerint Orseolo Péter került a trónra, akinek „dölyfössége és felfuvalkodottsága” szenvedést okozott, tanácsait „az idegenek súgták”, és bár ezért a magyarok elűzték, „az áruló Péter az idegenek seregével” támadt vissza. A szöveg szerint ekkor egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát: „Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok megelégelték a rabságot, Pétert elkergették és megvakították” – hangzott el a tűzijátékot kísérő narrációban.

Összehasonlításul: a Fidesz és az Orbán-kormány politikusainak másfél éve visszatérő szólama, hogy Magyar Péter, az ellenzéki Tisza Párt elnöke elárulja Magyarországot a brüsszeli elit kedvéért.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ mindezzel kapcsolatban közleményben emlékeztetett arra, hogy az augusztus 20-i tűzijáték minden évben történelmi tematikájú. Míg 2024-ben a honfoglalás eseményei álltak a középpontban, idén az Árpád-kor történéseit idézték fel. A közlés szerint Orseolo Péter az Árpád-kori történelem része, „Orseolo Péter és a jelenlegi magyar ellenzéki vezető között összefüggést egyedül a baloldali sajtó feltételez. Mindenki ismeri a mondást: akinek nem inge, ne vegye magára!” – zárul a tájékoztatás.