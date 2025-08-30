Orbán Viktor;Egyesült Államok;Orbán Győző;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

A hatvanpusztai birtokon élcelődik Donald Trump kedvenc lapja

Az amerikai bulvárlap Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő felvételeit felhasználva készített videót az állítólagos gazdaságról.

Hadházy Ákos felvételeit átvéve videót készített Hatvanpusztáról a New York Post nevű amerikai lap – vette észre a Telex.

A videó az Orbán Viktor HATALMAS, két úszómedencével rendelkező birtoka felháborodást keltett a korrupciós vádak közepette címet kapta, a leírásából pedig az derül ki, hogy a készítői összekeverték a helyszíneket, ugyanis az áll benne: „A magyar miniszterelnök és családja láthatóan fényűző életet él, amint az egy virális videón is látható. Ezt a Budapest közelében, Felcsúton található hatalmas birtokukon forgatták. Orbán Viktor lekicsinyelte a Hatvanpuszta kúria néven ismert luxusingatlant, sőt, azt is állította, hogy ez csak egy szerény családi gazdaság, amely 84 éves édesapja tulajdonában van.

A portál összefoglalója kiemeli, hogy a videóban

  • elhangzik, hogy Hadházy videóján már 1,2 millió megtekintés van, és hogy abban két úszómedence látható. A narrátor szerint Orbán korábban azt mondta, hogy ezekben a medencékben a bárányokat fogják mosni. „Ha ez igaz, ezek nagyon szerencsés bárányok” – teszi hozzá, megjegyezve, hogy Hadházy videóján nem látszanak állatok.

  • elhangzik az is, hogy korrupcióellenes kritikusok szerint Orbán az adófizetők pénzéből építtette az extravagáns palotáját, amit nyaralóként használ.

  • idézik Orbán Győzőt is, aki a videó szerint azt mondta, hogy azért vette meg Hatvanpusztát, hogy újraépítsen egy történelmi gazdaságot.

  • szerepel egy rész a Hatvanpusztát korábban tulajdonló Habsburg-családról, amely több mai ország területén uralkodott. A lap szerint a Magyarországot irányító politikai erők a Habsburgok egykori birodalmát akarja újraépíteni.

  • és elhangzik, hogy Magyarország egy összehasonlítás szerint 2024-ben az Európai Unió legkorruptabb országa volt.

Mindez azért is érdekes, mert a New York Post egy határozottanrepublikánus, trumpista bulvárlap. Donald Trump amerikai elnök korábban a kedvencének nevezte, és néha készülnek róla olyan képek, amelyeken látszik, hogy tényleg azt az újságot olvassa.

