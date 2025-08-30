A hatvanpusztai birtokon élcelődik Donald Trump kedvenc lapja

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Orbán Győző;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-30 09:10:00 CEST

Az amerikai bulvárlap Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő felvételeit felhasználva készített videót az állítólagos gazdaságról.

Hadházy Ákos felvételeit átvéve videót készített Hatvanpusztáról a New York Post nevű amerikai lap – vette észre a Telex.

A videó az Orbán Viktor HATALMAS, két úszómedencével rendelkező birtoka felháborodást keltett a korrupciós vádak közepette címet kapta, a leírásából pedig az derül ki, hogy a készítői összekeverték a helyszíneket, ugyanis az áll benne: „A magyar miniszterelnök és családja láthatóan fényűző életet él, amint az egy virális videón is látható. Ezt a Budapest közelében, Felcsúton található hatalmas birtokukon forgatták. Orbán Viktor lekicsinyelte a Hatvanpuszta kúria néven ismert luxusingatlant, sőt, azt is állította, hogy ez csak egy szerény családi gazdaság, amely 84 éves édesapja tulajdonában van.”

A portál összefoglalója kiemeli, hogy a videóban

elhangzik, hogy Hadházy videóján már 1,2 millió megtekintés van, és hogy abban két úszómedence látható. A narrátor szerint Orbán korábban azt mondta, hogy ezekben a medencékben a bárányokat fogják mosni. „Ha ez igaz, ezek nagyon szerencsés bárányok” – teszi hozzá, megjegyezve, hogy Hadházy videóján nem látszanak állatok.

elhangzik az is, hogy korrupcióellenes kritikusok szerint Orbán az adófizetők pénzéből építtette az extravagáns palotáját, amit nyaralóként használ.

idézik Orbán Győzőt is, aki a videó szerint azt mondta, hogy azért vette meg Hatvanpusztát, hogy újraépítsen egy történelmi gazdaságot.

szerepel egy rész a Hatvanpusztát korábban tulajdonló Habsburg-családról, amely több mai ország területén uralkodott. A lap szerint a Magyarországot irányító politikai erők a Habsburgok egykori birodalmát akarja újraépíteni.

és elhangzik, hogy Magyarország egy összehasonlítás szerint 2024-ben az Európai Unió legkorruptabb országa volt.

Mindez azért is érdekes, mert a New York Post egy határozottanrepublikánus, trumpista bulvárlap. Donald Trump amerikai elnök korábban a kedvencének nevezte, és néha készülnek róla olyan képek, amelyeken látszik, hogy tényleg azt az újságot olvassa.