Lázár János 81 éves nagybátyja is helyet kapott a Nemzeti Ménesbirtok Zrt. vezetőségében

Lázár János;Rákay Philip;ménesbirtok;Bitay Márton Örs;

2025-09-01 06:49:00 CEST

Rákay Philip helyére pedig a menesztett földművelésügyi államtitkár érkezett.

A 27. állami tőkeinjekciót kapta a napokban a Lázár János építési és közlekedési miniszter által felügyelt Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. A tőkeemelés összege ezúttal 670 millió forint, és ezzel 66,6 milliárd forintra nőtt a mezőgazdasági kirakatcég alaptőkéje – írja a 24.hu.

A mintagazdaságba 2017 óta dől a közpénz, csak 2023-ban például mintegy 15 milliárd forint érkezett, és eddig összesen durván 65 milliárd forintot csatornáztak az egykori állami gazdaságba.

A Telex összefoglalója szerint a portál beszámol arról is, hogy a Nemzeti Ménesbirtok felügyelőbizottságában megjelent két új tag:

Rákay Philip helyére Bitay Márton Örs, a 2019-ben menesztett földügyi államtitkár érkezett. Ő volt a felelőse annak a programnak, amiben 2015 és 2016 között a rendszerváltás óta nem látott mértékben árvereztek el állami termőföldeket.

de a Ménesbirtokot tulajdonló Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumi elnökének, Lázár Jánosnak a nagybátyja, a 81 éves Gyapjas Károly is bekerült a bizottságba. A jó szakember hírében álló Gyapjas korábban a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. főtulajdonosa volt, mígnem felvásárolta a gorzsai gazdaságot Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége. Lázár Jánosnak az ügyletre szintén rá kellett bolintania, ugyanis a furcsa hátterű batidai kastélycége, a Grosswiese Zrt. 6,66 millió forintnyi részvénnyel rendelkezett a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-ben.

A Nemzeti Ménesbirtok Zrt. felügyelőbizottsági posztjáról tavaly mondott le Rákay Philip, pont akkor, amikor a Navracsics Tibort gyalázó cikke után eladta a Lázár propagandalapjának mondott Promenád24-et is.

A 24.hu-nak egy társasági jogokban jártas szakértő elmondta, nincs tiltás arra vonatkozóan, hogy a vezetőségben és a tulajdonosi körben ne lehetnének rokonok, ezért az egészen addig legálisnak számít, amíg nem ütközik jó erkölcsbe.