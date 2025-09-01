Matolcsy Ádám cége és Mészáros Lőrinc bankja tűnik fel két, összesen 80 milliárd forintot rejtegető magántőkealap mögött

Mészáros Lőrinc;Matolcsy Ádám;MBH Bank;magántőkealap;

2025-09-01 11:46:00 CEST

Ez az első alkalom, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök fia egyértelműen kimutatható magántőkealap mögött.

Március elején Matolcsy Ádám és a részint Mészáros Lőrinc, részint az állam érdekeltségébe tartozó, a NER szuperbankjaként emlegetett MBH közös cége 80 milliárd forint értékű eszközt birtokolt két magántőkealapban - derül ki a Telex által megismert dokumentumokból.

Mint ismert, az Orbán-kormány jóvoltából a magántőkealapok lényegében arra szolgálnak, hogy elrejtsék bizonyos horribilis méretű - gyakran közpénzből származó - magánvagyonok valódi tulajdonosait és gyakorlatilag felváltsák a korábban szokásos offshore-cégeket, ezáltal pedig egy sor gazdasági visszaélés legális elrejtéséhez biztosítanak lehetőséget. Most az derült ki, hogy a két említett magántőkealap a tulajdonosa a Skygreen Buildings nevű ingatlanos cégnek, amely több irodaházát is az akkor még Matolcsy Ádám apja, Matolcsy György által elnökölt Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványától vette.

A jegybanki alapítványok milliárdjainak megszerzéséről ismertté vált Matolcsy Ádám-féle baráti kör egyes tagjait korábban is meg lehetett találni magántőkealapok mögött, maga Matolcsy Ádám azonban eddig egyetlen magántőkealap mögött sem volt egyértelműen kimutatható. A volt jegybankelnök fia tavasszal elismerte a lapnak, hogy Magyarországon és külföldön egyaránt rendelkezik befektetési jegyekkel, de hogy milyen értékben és milyen alapokban, azt már nem részletezte. A Telex által ismertetett, idén márciusi keltezésű dokumentumok viszont azt jelzik, hogy a félig Matolcsy Ádám, félig az MBH tulajdonában lévő Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. áll befektetőként a Quartz által kezelt Sky I. és a Sky II. magántőkealapok mögött.

A dokumentumok a Sky I. Magántőkealap és a Sky II. Magántőkealap januári és februári tájékoztatói, amelyeket a befektetőnek készített a magántőkealapokat menedzselő Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. A dokumentumokat Valkó Mihály, a Quartz vezetője is aláírta 2025. február 7-én, illetve március 6-án - írja a lap. A tájékoztatók szerint a Matolcsy-MBH-féle Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt.-nek összesen 32 534 719 337 darab befektetési jegye van a Sky I.-ben, amely pakk nettó eszközértéke február végén több mint 46,2 milliárd forint (egész pontosan 46 259 671 541 forint) volt. Ugyancsak érdekelt a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. a Sky II.-ben, itt 24 150 335 026 darab befektetési jegy csaknem 34,3 milliárd forintot (34 296 941 870 forintot) ért február végén. Vagyis a két magántőkealap nettó eszközértéke összesen több mint 80,5 milliárd forint volt ekkor.

A Matolcsy Ádám közvetlen tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. és az MBH Bank pontosan 50-50 százalékban tulajdonolja a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt.-t. A magántőkealapok pedig komoly haszonhoz jutottak a Skygreen Buildingsben való részesedésük révén: 2025 májusában a Sky I. 2,24, a Sky II. pedig 1,66 milliárd forint osztalékhoz jutott a Skygreen profitjából.

A Telex Matolcsy Ádámot, a Quartz Befektetési Alapkezelőt és az MBH-t is kereste a témában. Utóbbi azt közölte, hogy a kérdéseik „olyan témákra vonatkoznak, melyek a bank-, üzleti, ill. értékpapír titok kategóriájába tartoznak, így ezekre nem áll módunkban válaszolni”. A Quartz vezérigazgatója, Valkó Mihály szintén azt reagálta, hogy a kérdések többsége olyan témát érint, amelyekre vagy vonatkoznak az alapkezelési tevékenységre érvényes értékpapír-titoktartási rendelkezések, vagy nem nyilatkozhatnak az érintett felek érdekeinek megsértése nélkül. „A Sky I. és Sky II. alapok üzleti döntéseinek meghozatalában az alapkezelő a Kbftv., a vonatkozó kormányrendelet és a Felügyelet által megfogalmazott és elvárt elvek alapján jár el” - fogalmaztak. Matolcsy Ádám lapszemlénk írásáig nem válaszolt a Telexnek.