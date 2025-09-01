Mészáros Lőrinc;Matolcsy Ádám;MBH Bank;magántőkealap;

Matolcsy Ádám cége és Mészáros Lőrinc bankja tűnik fel két, összesen 80 milliárd forintot rejtegető magántőkealap mögött

Ez az első alkalom, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök fia egyértelműen kimutatható magántőkealap mögött.

Március elején Matolcsy Ádám és a részint Mészáros Lőrinc, részint az állam érdekeltségébe tartozó, a NER szuperbankjaként emlegetett MBH közös cége 80 milliárd forint értékű eszközt birtokolt két magántőkealapban - derül ki a Telex által megismert dokumentumokból.

Mint ismert, az Orbán-kormány jóvoltából a magántőkealapok lényegében arra szolgálnak, hogy elrejtsék bizonyos horribilis méretű - gyakran közpénzből származó - magánvagyonok valódi tulajdonosait és gyakorlatilag felváltsák a korábban szokásos offshore-cégeket, ezáltal pedig egy sor gazdasági visszaélés legális elrejtéséhez biztosítanak lehetőséget. Most az derült ki, hogy a két említett magántőkealap a tulajdonosa a Skygreen Buildings nevű ingatlanos cégnek, amely több irodaházát is az akkor még Matolcsy Ádám apja, Matolcsy György által elnökölt Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványától vette.

A jegybanki  alapítványok milliárdjainak megszerzéséről ismertté vált Matolcsy Ádám-féle baráti kör egyes tagjait korábban is meg lehetett találni magántőkealapok mögött, maga Matolcsy Ádám azonban eddig egyetlen magántőkealap mögött sem volt egyértelműen kimutatható. A volt jegybankelnök fia tavasszal elismerte a lapnak, hogy Magyarországon és külföldön egyaránt rendelkezik befektetési jegyekkel, de hogy milyen értékben és milyen alapokban, azt már nem részletezte. A Telex által ismertetett, idén márciusi keltezésű dokumentumok viszont azt jelzik, hogy a félig Matolcsy Ádám, félig az MBH tulajdonában lévő Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. áll befektetőként a Quartz által kezelt Sky I. és a Sky II. magántőkealapok mögött.

A dokumentumok a Sky I. Magántőkealap és a Sky II. Magántőkealap januári és februári tájékoztatói, amelyeket a befektetőnek készített a magántőkealapokat menedzselő Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. A dokumentumokat Valkó Mihály, a Quartz vezetője is aláírta 2025. február 7-én, illetve március 6-án - írja a lap. A tájékoztatók szerint a Matolcsy-MBH-féle Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt.-nek összesen 32 534 719 337 darab befektetési jegye van a Sky I.-ben, amely pakk nettó eszközértéke február végén több mint 46,2 milliárd forint (egész pontosan 46 259 671 541 forint) volt. Ugyancsak érdekelt a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. a Sky II.-ben, itt 24 150 335 026 darab befektetési jegy csaknem 34,3 milliárd forintot (34 296 941 870 forintot) ért február végén. Vagyis a két magántőkealap nettó eszközértéke összesen több mint 80,5 milliárd forint volt ekkor.

A Matolcsy Ádám közvetlen tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. és az MBH Bank pontosan 50-50 százalékban tulajdonolja a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt.-t. A magántőkealapok pedig komoly haszonhoz jutottak a Skygreen Buildingsben való részesedésük révén: 2025 májusában a Sky I. 2,24, a Sky II. pedig 1,66 milliárd forint osztalékhoz jutott a Skygreen profitjából.

A Telex Matolcsy Ádámot, a Quartz Befektetési Alapkezelőt és az MBH-t is kereste a témában. Utóbbi azt közölte, hogy a kérdéseik „olyan témákra vonatkoznak, melyek a bank-, üzleti, ill. értékpapír titok kategóriájába tartoznak, így ezekre nem áll módunkban válaszolni”. A Quartz vezérigazgatója, Valkó Mihály szintén azt reagálta, hogy a kérdések többsége olyan témát érint, amelyekre vagy vonatkoznak az alapkezelési tevékenységre érvényes értékpapír-titoktartási rendelkezések, vagy nem nyilatkozhatnak az érintett felek érdekeinek megsértése nélkül. „A Sky I. és Sky II. alapok üzleti döntéseinek meghozatalában az alapkezelő a Kbftv., a vonatkozó kormányrendelet és a Felügyelet által megfogalmazott és elvárt elvek alapján jár el” - fogalmaztak. Matolcsy Ádám lapszemlénk írásáig nem válaszolt a Telexnek.

