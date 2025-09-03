Robert Fico a Vlagyimir Putyinnal folytatott egyeztetése után közölte, több üzenetet is át akar adni pénteken Volodimir Zelenszkijnek

Robert Fico;Oroszország;Kína;Szlovákia;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-03 08:10:00 CEST

A szlovák miniszterelnök a találkozót követően még majdnem egy órát beszélt négyszemközt az orosz elnökkel, elsősorban az ukrajnai háborúról.

Robert Fico szlovák miniszterelnök bírálta Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélésen. Sajtónyilatkozatában megerősítette, hogy pénteken beszélni akar erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja az Új Szó.

– Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra – jelentette ki a lap szerint Fico, hozzátéve,

„pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.”

Fico azt is elmondta az orosz elnöknek, hogy nem érti az Európai Unió egyes döntéseit.

– Ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása

– hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök. Fico hozzátette, Pozsony továbbra is együtt akar működni Moszkvával több területen, például az energetika, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén is. Emellett megerősítette, hogy Szlovákia nem fogja megszavazni az Európai Bizottságnak azt a tervét, amely szerint 2028. január 1-jétől megszűnne az orosz földgázszállítás.

A TASZSZ hírügynökség értesülései alapján Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója közölte, a találkozó után Putyin és Fico négyszemközt vitatta meg a „legkényesebb kérdések”.

Fico a közösségi hálón egy későbbi bejegyzésében megerősítette, hogy

a találkozó után Putyinnal majdnem egy órát beszéltek négyszemközt, elsősorban az ukrajnai háborúról. A beszélgetés után Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is beszélt személyesen.

Az orosz elnök tájékoztatta Ficót az alaszkai tárgyalások lefolyásáról, melyeket Donald Trump amerikai elnökkel folytatott, valamint a háború végének kilátásairól. Fico a beszélgetésből