Robert Fico a Vlagyimir Putyinnal folytatott egyeztetése után közölte, több üzenetet is át akar adni pénteken Volodimir Zelenszkijnek

Robert Fico szlovák miniszterelnök bírálta Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélésen. Sajtónyilatkozatában megerősítette, hogy pénteken beszélni akar erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja az Új Szó.
– Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra – jelentette ki a lap szerint Fico, hozzátéve,
„pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.”
Fico azt is elmondta az orosz elnöknek, hogy nem érti az Európai Unió egyes döntéseit.
– Ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása
– hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök. Fico hozzátette, Pozsony továbbra is együtt akar működni Moszkvával több területen, például az energetika, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén is. Emellett megerősítette, hogy Szlovákia nem fogja megszavazni az Európai Bizottságnak azt a tervét, amely szerint 2028. január 1-jétől megszűnne az orosz földgázszállítás.Eljött az autoriter vezetők nagy erőfitogtatása, Hszi, Kim Dzsongun és Putyin mellett Szijjártó és Fico is tündökölhetett a pekingi parádén
A TASZSZ hírügynökség értesülései alapján Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója közölte, a találkozó után Putyin és Fico négyszemközt vitatta meg a „legkényesebb kérdések”.
Fico a közösségi hálón egy későbbi bejegyzésében megerősítette, hogy
a találkozó után Putyinnal majdnem egy órát beszéltek négyszemközt, elsősorban az ukrajnai háborúról. A beszélgetés után Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is beszélt személyesen.
Az orosz elnök tájékoztatta Ficót az alaszkai tárgyalások lefolyásáról, melyeket Donald Trump amerikai elnökkel folytatott, valamint a háború végének kilátásairól. Fico a beszélgetésből
„több következtetést és üzenetet is levont, melyeket pénteken át akar adni Zelenszkijnek”.