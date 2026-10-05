Októbertől új orvosi beutaló kell majd a visszarendeléshez

Egy jogszabály-módosítás alapján hamarosan még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell majd, valamint pénzmegvonással igyekeznek az elektronikus beutaló felé terelni az egészségügyi szolgáltatókat.