Ahogy megígérte, nagy bejelentéseket nem tett az egészségügyi államtitkár, főleg az eddig intézkedéseiket sorolta újra a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség konferenciáján.
Az egészségügyi államtitkár szerint csupán egy technikai jellegű változtatásról van szó.
Egy jogszabály-módosítás alapján hamarosan még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell majd, valamint pénzmegvonással igyekeznek az elektronikus beutaló felé terelni az egészségügyi szolgáltatókat.
Sokan attól félnek, hogy ha a nyakukba ömlik az összes időpontfoglalás, az kezelhetetlen helyzetet teremt a rendelőikben. Az országos kollegiális vezető szerint inkább csökkenteni mintsem növelni kellene a háziorvosok adminisztrációs terheit.
Pénteken a főváros egyes szakrendelőiben már csak május 25-ére tudtak időpontot adni.