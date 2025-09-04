Magyar Péter: A Fidesz belső mérései szerint az eddigi képviselőik jelentős része esélytelenül indulna

Fidesz;mérések;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-04 17:54:00 CEST

Ezért igyekeznek ismert embereket, sportolókat vagy polgármestereket magukhoz édesgetni – állapította meg a Tisza Párt elnöke.

A Fidesz belső mérései szerint az eddigi képviselőik jelentős része teljesen esélytelenül indulna a választáson, ezért, mint régen a lejtmenetben lévő szocik, igyekeznek ismert embereket, sportolókat vagy polgármestereket magukhoz édesgetni és mögéjük bújni – jelentette ki Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke megjegyezte, „nem értik az állampártban, hogy ha az űrből is hoznak jelöltet, a magyarok akkor is tudni fogják, hogy Orbán Viktor és az oligarchák állnak mögöttük”.

Mint megírtuk, a 21 Kutatóközpont augusztus végi felmérése alapján a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben. A pártot választani tudók között a Tisza 48, a Fidesz 38 százalékos támogatottságot tudhat magáénak. A részvételüket biztosra mondó szavazók között is hibahatáron belüli a különbség az előző kutatáshoz képest, ám ebben a kategóriában mintha mégis trendforduló lenne: a Fidesz októberben 40, áprilisban 37, júniusban 34 százalékon állt, tehát egyenletesen csökkent, augusztusban viszont 36 százalékra kapaszkodott vissza. Vagyis úgy tűnik, minimálisan nőtt a kormánypárti szavazók részvételi hajlandósága, miközben a Tisza ugyanúgy 52 százalékon áll, mint a nyár elején.

A Republikon Intézet szerint 4 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népesség körében, 5 százalékponttal a pártválasztók között és 6 százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában. Az állás a teljes népesség körben 30-26, a pártválasztók körében 39-34, a biztos szavazó pártválasztók között 41-35 Magyar Péter pártja javára. A pártok erősorrendje tehát nem változott, azonban a Fidesz-KDNP hátránya hibahatáron belül csökkent.

A 21 Kutatóközpont legutóbb arról készített felmérést, hogy a képviselőjelöltek közül kire voksolnának a választók, ennek eredményeiből pedig kiderült: bő fél évvel a választás előtt nagyon alacsony a tudatos szavazatmegosztók száma, kevesen tervezik, hogy eltérő listás és egyéni voksot adjanak le, hiszen majdnem ugyanaz a két számsor. A Fideszre egyéniben 27 százalék szavazna, listán 26 százalék, míg a Tiszára egyéniben 33 százalék, listán 34 százalék. A Tisza tehát kicsit gyengébb egyéniben, mint listán.