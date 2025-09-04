Hszi Csin-ping: Peking „fenntartja, megszilárdítja és fejleszti” kapcsolatait Észak-Koreával

Kína;Észak-Korea;Kim Dzsong Un;Hszi Csin-ping;

2025-09-04 19:19:00 CEST

Biztosította Hszi Csin-ping kínai elnök Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt csütörtökön Pekingben arról, hogy országa „fenntartja, megszilárdítja és fejleszti” kapcsolatait Észak-Koreával, és ez az álláspont a nemzetközi helyzet alakulásától függetlenül változatlan marad.

„Kína és Észak-Korea jó szomszédok, jó barátok és jó bajtársak, akik hagyományos barátságot ápolnak, és ennek a kínai kormány nagy jelentőséget tulajdonít” - közölte Hszi Csin-ping a kínai állami média közlése szerint azon a kétoldalú találkozón, amelyet a győzelem napi parádéra Pekingbe érkezett észak-koreai diktátorral folytatott.

A kínai elnök a sajtónak elmondta: arról tárgyaltak, hogy megerősítsék a magas szintű kapcsolatokat és a stratégiai kommunikációt, és szoros együttműködést tartanának fenn minden szinten. „Kína továbbra is támogatni fogja Észak-Koreát abban, hogy olyan fejlődési utat keressen, amely megfelel a nemzeti viszonyainak, és folyamatosan új távlatokat teremt az észak-koreai szocialista ügy számára” - idézte Hszi Csin-pinget az állami média.

A kínai vezető azt mondta, hogy a példátlan globális kihívásokkal szemben több, egymást követő kezdeményezést javasolt, melyek mindegyike aktív támogatást és pozitív visszajelzést kapott Észak-Koreától. „A Koreai-félszigetet érintő kérdésekben Kína mindig objektív és pártatlan álláspontot képviselt, és hajlandó tovább erősíteni együttműködését Észak-Koreával, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a félsziget békéjének és stabilitásának fenntartása érdekében” - mondta.

A kínai beszámoló szerint Kim Dzsongun köszönetet mondott a pekingi támogatásért, elismerését fejezte ki Kína „pártatlan” álláspontja iránt, és biztosította Hszit arról, hogy Phenjan továbbra is határozottan támogatni fogja Pekinget olyan kérdésekben, mint Tajvan, Tibet vagy Hszincsiang (mármint az ő önállóságuk eltiprásában - a szerk.).

A sajtó azt is közölte: a találkozó után Kim Dzsongun delegációja a pekingi vasútállomásra érkezett, hogy visszatérjen Észak-Koreába. Ez volt az észak-koreai vezető ötödik hivatalos látogatása Kínában, ahol a héten találkozót folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.