Orbán Viktor megállapította, hogy „kiskakaséknál” teljes a zűrzavar

„Kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, utalva a Tisza Párt kormánypropaganda által hangoztatott állítólagos terveire. Majd megjegyezte, szerinte „így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot”.
Ezzel szemben – folytatta a kormányfő – mi lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
Orbán Viktor bejegyzésében azt is közölte,
az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt, a fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra, a bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, „az ellendrukkerek elhallgattak”.
az adókat csökkenteni kell és nem emelni, láthatáron a következő lépés, októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót.
a Tisza adóemelését meg kell akadályozni, az egész ország fellázadt ellene, de ez még kevés.
„kiskakasék” gőzerővel készülnek a „kötcsei balhéjukra”, nem találtak másik helyet, csak azt, ahol ők gyülekeznek össze, mindenki láthatja, hogy „a Tisza egy kormányképtelen balhépárt”. Hiába provokálnak – üzente a miniszterelnök –, „mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket”.
Andrej Babist hazaengedték a kórházból, Robert Fico után ő a második áldozata „az agresszív Brüsszel- és ukrán-barát balhépolitikának”. Szerinte „kiskakasék” azt akarják, hogy Magyarország legyen a harmadik. „Nem fogjuk hagyni! Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát!” – szögezte le.
Bóka János hazajött Lengyelországból, melynek elnökétől a legjobb híreket hozta. „Megkezdjük a lengyel-magyar együttműködés újjáépítését. Fico tartja magát, Babis a kapuk előtt, januártól újraindulhat a V4. Hajrá!” – írta a kormányfő.