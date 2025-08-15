Belső vizsgálatot rendelt el Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kecskeméti repülőtéri betörés ügyében, Magyar Péter azonban a lemondását várja

repülőtér;lopás;rendőrség;Kecskemét;belső vizsgálat;betörés;nyomozás;Honvédelmi Minisztérium;MiG-29;Magyar Péter;

2025-08-15 21:19:00 CEST

A honvédelmi miniszter még nyaral, csütörtök délután arról posztolt, hogy a Hunyadi-sorozat alapján készült könyvet lapozgatja. Tárcája szerint az ellopott MIG-alkatrészekkel nincs nagy gond, a rendőrség eljárást indított.

Vizsgálatot indított a Honvédelmi Minisztérium (HM), hogy kiderüljön, kit terhel a felelősség azért, hogy ismeretlenek megrongáltak több MiG–29 vadászgépet a kecskeméti katonai bázison – írja a Blikk a tárca közlésére hivatkozva. A lap azután érdeklődött a HM-nél, hogy információi alapján elsőként megírta, és amiről lapunk is beszámolt: a behatolók egyszerűen átvágták a drótkerítést, felhajtották, és így be tudtak menni a reptér területére. A MIG-ek lokátorteréből vittek el alkatrészeket, ez a repülő orrkúpja mögött található, így azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek.

– „Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz tartozó kecskeméti repülőtér őrzés-védelmével kapcsolatos információ a Hvt. 15.§ alapján nem nyilvános adat. A MiG-29 típusú repülőgépeket több mint tíz éve kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből. A honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is indított eljárást” – válaszolt tömören a tárca Blikknek. Maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf nyaralása közben azonban arról posztolt, hogy milyen jó nyári olvasmánya lesz a Hunyadi Jánosról készült tévésorozat alapján összeállított, színes fotókkal teli kötet.

Az estet követően, Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa már a Facebookon jelezte véleményét, hogy szerinte a NATO szövetségi biztonsága is sérült azzal, hogy ismeretlenek betörhettek a kecskeméti katonai repülőtérre. A volt vezérkari főnök kérdéseket tett fel a jelenlegi honvédelmi miniszternek és azonnali intézkedést követelt, de most Magyar Péter, a pártelnök is megszólalt. Egyebek mellett azt írta, hogy „Szalay-Bobrovniczky Kristóf annyira fogalmatlan mű-katona, hogy a kecskeméti katonai repülőtér védelmét sem tudja megszervezni, nemhogy egy egész országét. Addig, amíg ilyen emberekre bízza Orbán Viktor a haza védelmét, Magyarország tényleg veszélyben van.”

– Hatvanpusztán a zebrákat és a robotfűnyírót is jobban őrzik, mint a vadászrepülőinket. Magyarország nem engedheti meg magának, hogy olyanok kezében legyen a haza védelme, akik azonnal megadnák magukat egy orosz támadás esetén, akik átjáróházat csinálnak a külügyminisztérium informatikai rendszeréből, és bolhapiaccá züllesztik a kecskeméti katonai repteret – fogalmazott Magyar Péter aki szintén kérdésekkel bombázta a minisztert, akitől a legfontosabbat is várja, hogy mikor mond le. Az ellenzéki vezető posztjához mellékelt egy korábbi fotót, amelyen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf beült egy harckocsiba. – Nézzetek a képre! Tényleg ők fogják megvédeni a hazánkat? – tette fel a költői kérdést Magyar Péter.