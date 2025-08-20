repülőtér;lopás;Kecskemét;fegyelmi eljárás;betörés;Honvédelmi Minisztérium;MiG-29;

Fegyelmi eljárás indult a kecskeméti repülőtérről ellopott MiG–29-es alkatrészek ügyében

A Honvédelmi Minisztérium hozzátette, a rendőrségi nyomozás folyamatban van.