Fegyelmi eljárás indult a kecskeméti repülőtérről ellopott MiG–29-es alkatrészek ügyében

Fegyelmi eljárás indult a kecskeméti katonai repülőtérről ellopott MiG–29-es vadászgépalkatrészek ügyében, a rendőrségi nyomozás pedig folyamatban van – derül ki a Honvédelmi Minisztérium szerdai közleményéből.
Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, nagyjából két és fél hete ismeretlenek jutottak be a kecskeméti katonai repülőtérre, ahonnan ellopták a MIG-29-es vadászgépek lokátoralkatrészeit. A lokátortér a repülő orrkúpja mögött található, így azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek. Mellesleg a behatolók úgy jutottak be a reptérre, hogy egyszerűen átvágták a drótkerítést és felhajtották.
Az esetet követően a honvédelmi tárca közölte, vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön, kit terhel felelősség az ügyben. A mostani közlemény megismétli: a július végén történt betöréses lopást követően, már jóval az erről megjelent híreket megelőzően azonnal belső vizsgálatot indított Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, illetve nyomozás kezdődött.
Azt is állította az illetékes minisztérium, hogy az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. A tárca szerint a régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.