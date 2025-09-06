Rendhagyó piknikre készülhet Orbán Viktor, megy Kötcsére Magyar Péter is

kötcsei találkozó;

2025-09-06 10:11:00 CEST

Vasárnap az ellenzéki Tisza Párt is rendezvényt tart a hagyományos Fidesz-piknik mellett Kötcsén. Korábban itt hangzott el először a centrális erőtér fogalma, Orbán itt riogatott hatvanmillió Európa felé tartó migránssal.

Több szempontból is rendhagyónak ígérkezik az idei, immáron 24. kötcsei piknik: bár kisebb tüntetői csoportok az elmúlt néhány évben is megjelentek a Fidesz hagyományos, évadnyitó találkozóján, arra még nem akadt példa, hogy egy ellenzéki párt a rendezvény napjára szervezzen eseményt a somogyi faluba. Az idén viszont a Tisza Párt is Kötcsére, s éppen vasárnapra jelentett be rendezvényt, igaz, nem a pikniknek otthont adó Dobozy-kúriához, hanem onnan cirka 400 méterre, a Hősök terére. Emiatt a rendőrség is komoly készültséget jelentett be: a hatóság tájékoztatása szerint vasárnap reggel fél 7-től este 9 óráig részleges útlezárásokra, szigorúbb ellenőrzésekre kell számítani.

Noha Magyar Péter, a Tisza elnöke „nyugodt, nyitott rendezvényt” ígér, „kordonok és TEK-esek nélkül, viszont sok jóérzésű, hazaszerető magyar emberrel”, ahol bemutatják a párt új arcait, Orbán Viktor miniszterelnök már napokkal a rendezvények ellőtt azt kommunikálta a legnagyobb ellenzéki párt zavargásokat akar Kötcsén, mint állította, „messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik”, s erről beszélt több vezető kormánypárti politikus, valamint a fideszes propagandagépezet tagjai is. Indoklásképpen felhozták, hogy a kötcsei piknik időpontja évek óta állandó – más kérdés, hogy eddig rendre szombaton tartották… Újdonságként a miniszterelnök azt is bejelentette, a Facebookon egész napos élő közvetítésben követhető lesz a piknik, ahogy Orbán mondta: Mi tiszta lapokkal játszunk. Vajon hogyan interpretálta a korábbi rendezvényeket, ahová nem juthatott be a sajtó?

A polgári piknikként elhíresült rendezvényt először 2004-ben tartották meg az alig több, mint félezres somogyi kistelepülésen, az idei a 24. alkalom: 2010-ben, 2011-ben és 2018-ban kétszer is sor került rá, 2020-ban viszont elmaradt a koronavírus-járvány miatt. A piknikre a kormánypárti politikusok mellett a NER szellemi és gazdasági éltének szereplői kapnak rendre meghívást. Az esemény csúcspontja minden alkalommal Orbán Viktor beszéde, a kötcsei találkozó ugyanis – Tusványoshoz hasonlóan – rendre meghatározó az orbáni irányvonal szempontjából, az elhangzottak általában jelezték a Fidesz-kormány közeli és középtávoli terveit. Például 2009-ben, egy évvel második hatalomra kerülése előtt Orbán Viktor a somogyi faluban bontotta ki először a centrális politikai erőtér fogalmát – vagyis felvázolta a NER-t és működését –, azaz, hogy 15-20 évre egyetlen párt – számára értelemszerűen a Fidesz – válhat domináns szereplővé idehaza. Persze nem minden jóslat vált valóra, hiszen a miniszterelnök 2017-ben 60 millió, Európába tartó migránst vizionált, míg minisztere, Rogán Antal zavargásokat a 2018-as választásokra. Orbán jövendölése egy évvel később is hibásnak bizonyult, hiszen az EP-választásokkal kapcsolatban európai átrendeződésről beszélt, s a 2019-es önkormányzati választásokon kiderült, hogy a néhány héttel korábban Kötcsén felmagasztalt Tarlós István mégsem bizonyult nyerő jelöltnek az alkalmatlannak titulált Karácsony Gergellyel szemben. Ugyanitt és ugyanekkor Kósa Lajos a már a helyhatósági voksolás előtt összeomlott ellenzéki összefogásról szónokolt, erre fel a nagyvárosok többségében győzött az „összeomlás”, de a varázsgömbből kiolvasott téves jóslatok közé sorolható a kormányfő tavalyi kijelentése is, mely szerint, ha Donald Trump nyeri az amerikai választást, akkor hamar vége lesz a háborúnak Ukrajnában…

Akadtak természetesen megvalósult ötletek is, például 2019-ben fejtette ki mélyebben Orbán Viktor: nehezíteni kell, hogy az azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe, s innen egyenes út vezetett a homofób törvény elfogadásához. A koronavírus utáni pikniken hangzott el Orbán részéről a világrend nélküli világ fogalma, két éve került elő témaként „a háborúpárti és korrupt uniós elit”, valamint „az elhibázott brüsszeli döntések”, melyek azóta is a kormánypártok és a propaganda fő slágertémái közé tartoznak. Tavaly pedig arról beszélt a kormányfő, hogy a 2026-os választás a múlt helyett már a jövőről fog szólni, 2032-ben elérhetjük az energiafüggetlenséget, tovább erősítette a „no migration, no war, no gender” mottót is, s bár a júniusi választások okán indokolt lett volna, egyszer sem ejtette ki Magyar Péter vagy a Tisza nevét.

Vasárnap viszont akár személyesen is beszélhet vele.