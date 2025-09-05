Magyar Péter két új szereplőt mutat be vasárnap, dosszié készült az Orbán-kormány több tucatnyi adóemeléséről

Gyurcsány Ferenc;Orbán Viktor;Kötcse;Varga Judit;Magyar Péter;választás 2026;

2025-09-05 23:02:00 CEST

A Tisza Párt elnöke elmondta, Kötcsén kezdhetik meg a 20 éves Gyurcsány-Orbán korszak lezárását. Ha megnyerik a választást, az szja 2,2 millió embernek csökken, és a családtámogatási rendszert kiterjesztik pedig az egyszülős, az egygyermekes és a beteg gyermekeket nevelő családokra is.

Nem balhéból, provokációból, hanem azért megy a Tisza Párt vasárnap Kötcsére, Orbán Viktor és a Fidesz szokásos őszi piknikjének, valamint közismerten Gyurcsány Ferenc házának a helyszínére, hogy végre lezárhassák a 20 éves Gyurcsány-Orbán-korszakot – derült ki péntek este az ATV Egyenes beszéd című műsorában, amelyben Magyar Péter volt Rónai Egon vendége. Mint mondta, Kötcse azért is szimbolikus, mert 10 kilométerre van Balatonőszödtől. A műsor elején – miután őszinte részvétét fejezte ki a pénteken meghalt volt miniszter, Kásler Miklós családjának – átadott egy piros dossziét a műsorvezetőnek, azzal, hogy nemrég Lázár János építési és közlekedési miniszter is járt nála, mindenféle hazugságot terjesztve a Tisza Pártról, de ott azt senki sem cáfolhatta meg.

A Tisza Párt elnöke az adóügyben ellenük indított lejárató kampányra reagálva ismertette, hogy a dossziéban 45 olyan adónem lapul, amelyet az Orbán-kormány vezetett be az elmúlt 15 évben, és összesen 60 olyan intézkedést, amely adóemeléssel, a kedvezmények megvonásával járt. Ezek közül kiemelte, hogy az áfát 25-ről 27-re emelték és bevezették a kiskereskedelmi termékadót, eltörölték, illetve a kata-törvénnyel megkurtították a kisadózók adónemét. Külön említette a Fidesz főideológusaként ismert Schmidt Mária és fia, Ungár Péter cége sokmilliós 15 milliós adókedvezményt kapott, törvénnyel mentesítették őket, idén nyáron pedig Orbán Viktor Schmidt Mária repülőjével érkezett az adriai jachttalálkozóra Mészáros Lőrinchez.

– Pont akkor ment a miniszterelnök jachtozni, amikor az oroszok Munkácsot lőtték, de Kárpátalján 10 éve járt utoljára – hangsúlyozta Magyar Péter. Felidézve a kecskeméti repülőtéri betörést, kilenc MIG-29-es vadászgép alkatrészeinek az ellopását, miközben a kaszinóminiszter lángosozott. Beszélt Lázár János luxizásásáról, a batidai kastélyról, a Divatcsarnok privatizálásáról, majd részletezte a Tisza Párt valódi adóprogramját. Közölte:

Minden adó csökkenni fog vagy változatlan marad. Összesen 2,2 millió embernek 660 ezer forintos fizetésig mindenkinek csökken a személyi jövedelemadója (szja). Radikálisan csökken az áfa, az egészséges élelmiszerek, köztük a zöldségek, a gyümölcsök áfája 5 százalékra csökken, ahogy a tűzifáé is. A gyógyszerek áfája nulla lesz, míg 5 milliárd forint felett bevezetik a vagyonadót.

Az ellenzéki politikus szerint a Tisza Párt adórendszere jó lesz a magyar embereknek, nőni fog a fogyasztás, működni fog a gazdaság, hazahozzák az uniós forrásokat. Ígérete szerint 3-4 százalékos gazdasági növekedés mellett, 3-4 ezer milliárd forinttal több lesz a magyar gazdaságban, ugyanis állítása szerint ennyi tűnik el ma ugyanis a korrupció, meg az Orbán-kormány gazdaságpolitikája miatt. Egy kérdésre, hogy korábban a nevét sem említette Orbán Viktor, most pedig már üzenget neki, Magyar úgy reagált, hogy szerinte korábban is üzengetett a miniszterelnök. Az, hogy most kiskakasozik a török basa nem teszi meg nem történtté, hogy a nemzeti ünnepen eltaposandó poloskáknak, majd nemrég porszívóügynöknek nevezte a Tisza-szavazókat, több millió embert.

Arra, hogy az augusztus 20-án ismertetett Szent István-tervben olyan célokat tűztek ki, hogy ismét tízmilliós legyen Magyarország, az ellenzéki vezető közölte, hogy soha ilyen kevés gyerek nem született, és nem fogyott ennyire a magyar, mint most. – Jelenleg 30-40 ezer honfitársunk hal meg nem megfelelő minőségű egészségügyi ellátás miatt, mert azt szándékosan alulfinanszírozták. Tíz év alatt minden régióban lesz egy szuperkórház, ami azt jelenti, hogy a meglévő egészségügyi központokat fejlesztjük, és megépítjük Budapesten az évtizede ígért, de beismerten meg nem valósuló szuperkórházat – hangoztatta a Tisza Párt elnöke, aki szerint megmaradnak a kiskórházak is, amelyekben mindenhol lesz alkoholos fertőtlenítő, ezzel nagymértékben csökkenthetnek a kórházi fertőzések, és 2027 végéig 6 hónapos várólisták lesznek a mosta több évesek helyett.

Százezrek fognak hazaköltözni a kedvezmények, a működő egészségügy és oktatás miatt. Megtartunk mindent, ami eddig jó volt, és bővítjük, ami szükséges a családtámogatásokkal kapcsolatban. Meg fogják emelni az egyszülős, az egygyermekes és a beteg gyermekeket nevelő családok támogatását.

– jelentette ki.

Végül Magyar Péter egy személyes kérdésre, miszerint lehet, hogy volt felesége mégsem asztalos lesz, hanem visszatér a politikába, és ezt erősíti, hogy az Egyesült Államok budapesti ügyvivőjével, Robert Palladinóval közösen szerepelt az amerikai kereskedelmi kamara, az AmCham üzleti fórumán, azt válaszolta: „Ő mindig is kirobbanó formában volt, gyönyörű hölgy, én drukkolok neki, ahogy a gyermekeinknek is”.