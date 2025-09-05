Szalmonellafertőzés miatt még több Veszprém megyei településen kell forralni az ivóvizet

ivóvíz;lajtoskocsi;Veszprém Megyei Kormányhivatal;forralás;szalmonellafertőzés;

2025-09-05 20:45:00 CEST

Berhidán, Ősin és Királyszentistvánon is szállítanak lajtoskocsikkal vizet, hogy a gyermekintézmények ellátása is biztonságos maradjon.

A lakosság egészségének védelme érdekében a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megelőző intézkedésként elrendelte, hogy Vilonya és Papkeszi településeken kívül az ivóvízellátórendszerhez tartozó valamennyi településen – Berhida, Ősi és Királyszentistván – a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – közölt az MTI-nek elküldött közleményében a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal. Azért, hogy a további három település gyermekintézményei is folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, lajtoskocsikat küldenek a helyszínre.

– Az ivóvízhálózat hatóságok által elrendelt teljeskörű fertőtlenítése folyamatosan zajlik. Az intézkedésre azért van szükség, mert az ivóvízellátórendszerhez tartozó településeken enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések számának növekedését tapasztalták, és a szórványosan előforduló esetek között tegnap óta újabb betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.

A hatóság által végzett vízvizsgálatok szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain. A fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak. Az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható. Lapunk csütörtökön számolt be a Vilonyát és Papkeszit érintő megelőző intézkedésekről.