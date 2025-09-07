Újra csapást mért Robert Brovdi alakulata a Barátság kőolajvezetékre

Oroszország;Ukrajna;háború;Barátság kőolajvezeték;Robert Brovdi;

2025-09-07 12:43:00 CEST

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka, az oroszországi Brjanszki területen.

Ukrajna újra a Barátság kőolajvezetéket támadta szombatról vasárnapra virradó éjszaka – vette észre a Telex az ukrán drónflotta parancsnoka, a kárpátaljai magyar Robert Brovdi (Bródi Róbert) erről szóló bejegyzését

A poszt szerint az oroszországi Brjanszki területen támadtak egy stratégiai fontosságú szivattyúállomást, ami belaruszi finomítókból érkező olajtermékek Oroszországba juttatásában játszik szerepet. A drónokkal végrehajtott támadásról közzétett egy felvételt a Telegram-oldalán.

A támadást az ukrán hadsereg is megerősítette, a közlés szerint ennek során rakétákat és tüzérséget is bevetettek, illetve több becsapódást is rögzítettek a szivattyúállomáson, valamint olajtartályoknál. A megtámadott olajlétesítmény az ukrán hadsereg közlése szerint az orosz hadsereget látja el üzemanyagokkal. Az ukrán különleges erők támadást hajtottak végre egy olajfinomító ellen az Azori-tenger keleti partján fekvő oroszországi Krasznodarszk határterületen is – közölte az ukrán hadsereg.

Robert Brovdi neve augusztusban lett ismert a magyar közvélemény előtt, miután a Barátság kőolajvezeték-rendszert többször is ukrán dróntámadás érte, amelyek miatt le is állt a kőolajszállítás Magyarország, illetve Szlovákia felé. Az Orbán-kormány a támadással megbízott Robert Brovdit kitiltotta Magyarország és a schengeni övezet területéről. A kárpátaljai magyar parancsnok azonban erős üzenetet küldött Szijjártó Péternek, és megmondta, hogy a külgazdasági és külügyminiszter hová tegye a rá kiszabott szankciókat.