Együttműködési megállapodást írt alá a Belügyminisztérium és az MCC

Pintér Sándor;Belügyminisztérium;együttműködési megállapodás;Mathias Corvinus Collegium;MCC;

2025-09-08 16:16:00 CEST

A megállapodás kiterjed a tehetséggondozásra és a kutatásokban való együttműködésre.

Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Szalai Zoltán, a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány főigazgatója hétfőn Budapesten.

Az aláírást követően Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára újságíróknak kifejtette: a megállapodás kiterjed a tehetséggondozásra és a kutatásokban való együttműködésre. Szerinte a tehetséggondozás a köznevelés egyik alapfeladata, ezért is tartja nagyon fontosnak, hogy „Magyarország egyik legjelentősebb tehetséggondozó szervezetével, a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködési megállapodást kötöttek”.

Hozzátette, az oktatáskutatás a másik terület, ahol komoly együttműködési lehetőségeik nyílnak meg. Emlékeztetett: a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Oktatási Hivatal és az MCC már eddig is együtt dolgozott a gimnáziumi rangsorok kialakításán, a jövőben szeretnék ezt az együttműködést elmélyíteni.

Maruzsa Zoltán kiemelte: mindkét szervezetnek fontos az elemzés, kutatás, a Belügyminisztérium pedig rengeteg adattal rendelkezik az oktatás területén, részben a Kréta rendszerében, részben pedig az Oktatási Hivatal nyilvántartásaiban. „Ezeket most is elemezzük, de jogos igény, hogy ennél szélesebb körű publikációk is napvilágot lássanak, ezért az MCC kutatói számára is igyekszünk ezekhez a statisztikai adatokhoz hozzáférést biztosítani” – mondta. Az államtitkár hozzátette, bízik benne, hogy az együttműködés nyomán erősödik az oktatási rendszer.

Szalai Zoltán, az alapítvány főigazgatója elmondta: az MCC fő feladata a tehetséggondozás, már több mint nyolcezer diákjuk van szerte a Kárpát-medencében, harminc helyszínen tízéves kortól az egyetemi tanulmányok végéig képezhetik magukat a diákok. Megjegyezte, eddig is kiváló volt az együttműködésük Oktatási Hivatallal, de azt most tovább tudják fejleszteni, ahogyan a kutatásban is szélesebb körű együttműködésre nyílik lehetőség.

Jelezte: bízik benne, hogy az MCC-ben diplomát szerző fiatalok olyan hivatást, munkát találnak, ahol ki tudnak teljesedni, és a hazát tudják szolgálni. Kifejezte reményét, hogy sokan közülük a Belügyminisztériumnál vagy valamely hozzá kapcsolódó szervezetnél helyezkednek majd el.

Az MCC egyébként már így is ezer szálon kötődik a kormányzathoz. A ma már közérdekű vagyonkezelő alapítványként működő fideszes elitképzőbe 2010 óta jelentős állami vagyont csatornázott át a kormány, kuratóriumi elnöke pedig maga Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.