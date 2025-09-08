Levegőt! címmel szerveznek tüntetést szeptember 21-re a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért

Békés demonstrációra hívunk mindenkit, aki hisz abban, hogy köztereink a közösségről, a tiszta, őszinte párbeszédről és a kultúráról kell szóljanak – tették közzé a magyar dráma napján, a Hősök terén tartandó tüntetés Facebook-oldalán a szervezők, a Loupe Színházi Társulás és Molnár Áron (NoÁr) színész.
A Levegőt! Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért címmel meghirdetett tüntetés előzménye egy hasonló címmel indított petíció volt, amelyet a szervezők ismertetése szerint mára több mint 230 ezren írtak alá. – Azért indítottuk el a Levegőt! petíciót, mert nem akartuk elfogadni, hogy a mindennapjainkat megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok határozzák meg – olvasható az esemény leírásában.Az Energiaügyi Minisztérium finanszíroz egy Tisza Pártot lejárató Facebook-hirdetést „Ami velem történt, az nemcsak Perintfalvi Ritáról szól, hanem az ellenzék teljes bedarálásáról”Azahriah békét kötne a fideszesekkel, de azért szólt, hogy aljadék a Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt lejárató tojásos plakátkampány
A jelentős támogatottság nyomán, ahogy írták, belevágtak egy általuk is szinte lehetetlennek nevezett vállalkozásba, és beadtak egy népszavazási kezdeményezést is, a következő kérdéssel:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a félrevezetésre, félelemkeltésre, indulatkeltésre vagy ellenségképek építésére alkalmas, közpénzből finanszírozott hirdetések megjelenítését?”
– Ez egy pártok felett álló ügy. Egyik oldal sem élhet olyan eszközökkel, amelyek a másik dehumanizálására és hergelésére építenek. Tudjuk, hogy szinte lehetetlen végigvinni egy ilyen küldetést, de az, hogy ti, több mint 230 000-en velünk vagytok, megtanított minket arra, hogy a lehetetlent is érdemes megpróbálni – fűzték hozzá a támogatóiknak, akiket következő lépésként így biztattak: „Össze kell jönnünk, és megmutatnunk, hogy nem hagyjuk, hogy elválasszanak és egymás ellen fordítsanak minket.”Aranyosi Péter: Három hete tart ellenem a lejárató kampányKemény aktuálpolitikai üzengetéssé fajult a 2025-ös tűzijáték, egy egész epizód az áruló (Orseolo) Péterről szóltÁtlátszó: közpénzmilliárdokból kampányol egy fideszes álcivil agytröszt a fővárosbanÉvről évre milliókkal támogatták Pokorni Zoltán idején az az Orbán-kormány gyűlöletkampányait a XII. kerületben