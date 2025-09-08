Levegőt! címmel szerveznek tüntetést szeptember 21-re a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért

színház;közpénz;tüntetés;Hősök tere;petíció;szabadság;közbeszéd;Magyar dráma napja;köztér;lejárató kampány;népszavazási kezdeményezés;Molnár Áron;

2025-09-08 18:54:00 CEST

A magyar dráma napjára Molnár Áron színész és a Loupe Színházi Társulás szervezi a demonstrációt.

Békés demonstrációra hívunk mindenkit, aki hisz abban, hogy köztereink a közösségről, a tiszta, őszinte párbeszédről és a kultúráról kell szóljanak – tették közzé a magyar dráma napján, a Hősök terén tartandó tüntetés Facebook-oldalán a szervezők, a Loupe Színházi Társulás és Molnár Áron (NoÁr) színész.

A Levegőt! Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért címmel meghirdetett tüntetés előzménye egy hasonló címmel indított petíció volt, amelyet a szervezők ismertetése szerint mára több mint 230 ezren írtak alá. – Azért indítottuk el a Levegőt! petíciót, mert nem akartuk elfogadni, hogy a mindennapjainkat megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok határozzák meg – olvasható az esemény leírásában.

A jelentős támogatottság nyomán, ahogy írták, belevágtak egy általuk is szinte lehetetlennek nevezett vállalkozásba, és beadtak egy népszavazási kezdeményezést is, a következő kérdéssel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a félrevezetésre, félelemkeltésre, indulatkeltésre vagy ellenségképek építésére alkalmas, közpénzből finanszírozott hirdetések megjelenítését?”

– Ez egy pártok felett álló ügy. Egyik oldal sem élhet olyan eszközökkel, amelyek a másik dehumanizálására és hergelésére építenek. Tudjuk, hogy szinte lehetetlen végigvinni egy ilyen küldetést, de az, hogy ti, több mint 230 000-en velünk vagytok, megtanított minket arra, hogy a lehetetlent is érdemes megpróbálni – fűzték hozzá a támogatóiknak, akiket következő lépésként így biztattak: „Össze kell jönnünk, és megmutatnunk, hogy nem hagyjuk, hogy elválasszanak és egymás ellen fordítsanak minket.”