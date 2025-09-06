Csontsoványra éheztetett palesztin gyerekekről közölt videót a Deutsche Welle

18+;Izrael;Benjamin Netanjahu;népirtás;Gázai övezet;éhezés;háborús bűncselekmények;

2025-09-06 13:26:00 CEST

Az egyik nyilatkozó fiú a riport elkészítése után nem sokkal meghalt.

Sokkoló videós tudósítást tett közzé a Deutsche Welle magyar nyelvű adása a Gázai övezetben Izrael által csontsoványra éheztetett palesztinokról.

Először egy 9 éves kislányról, Maryamról közöltek videófelvételt, aki súlyos alultápláltság miatt fekszik a még úgy-ahogy működő kórházak egyikében. A riportban elhangzik, családja a bombázások miatt többször is költözni kényszerült, és ha az izraeli hadsereg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormánya parancsának megfelelően elfoglalja Gázavárost, valószínűleg újra menekülniük kell, a kórház pedig nem tud rendszeresen élelmet biztosítani, csak néha-néha jut pépesített csirke és rizs.

A felvételen jól látszik, hogy a gyermek csupa csont és bőr, az összes bordája kilátszik, és mostanra olyan szinten legyengült, hogy ha néha táplálékhoz jut, ahhoz sincs elég ereje, hogy elfogyassza. „Hiányzik az evés, fáradt és éhes vagyok. Jobban akarok lenni, vissza akarok térni a régi életemhez. Nagyon beteg vagyok. Első osztályos voltam, iskolába jártam a barátaimmal. Félek, hogy a háború folytatódik és meghalok” - mondta a kislány a Deutsche Wellének. Édesanyja azt mondta, úgy érzi, bármelyik pillanatban elveszítheti a lányát, ha elhagyja a kórházat.

A riport szerint Gázában mostranra néhány piac maradt nyitva, főleg zöldségeket árulnak és azt is megfizethetetlen árakon, forintra árszámítva egyetlen kiló akár több tízezerbe is kerülhet. A legtöbben ezért nem is tudnak venni semmit.

A csatorna riportot készített egy Ahmed nevű fiúról is, aki nem sokkal a riport elkészülte után belehalt az éhezésbe.

Édesapja a Palesztin Hatóságnál dolgozott, de a családját elüldözték, Gázában pedig már súlyosan alultáplált volt. „Rosszul vagyok, alacsony a fehérjeértékem, nincs fehérje a szervezetemben. A lábaim duzzadtak” - mondta, hozzátéve, az élete reménytelen, tönkrement.

Sandra Rasheed, az Amerikai Közel-keleti Menekültsegélyező Szervezet gázai tevékenységének irányítója a Deutsche Wellének elmondta, civil szervezetek több millió adag ételt próbálnak Gázába juttatni, de a segélyeket Izrael hónapok óta visszatartja a határon. A Netanjahu-kormány fegyverként használja ezt az állapotot, a szakember szerint alkupozícióként a palesztin szélsőséges Hamász által fogvatartott túszok kiszabadítására. Eközben Izraelben épp a túszok hozzátartozói tüntetnek folyamatosan, amiért a Netanjahu-kormány nem hajlandó tűzszünetre a kiszabadításuk érdekében. Sanda Rasheed leszögezte, senki nem vitatkozik azzal, hogy a túszokat ki kell szabadítani, de ezt nem lehet a civil lakosság ellen használni, s amit a Netanjahu-kormány tesz, az kollektív büntetés.

Tűzszünet helyett Izrael kiterjeszti a harcokat, a helyzet pedig egyre tarthatatlanabb, s mostanáig már több százan haltak meg a Netanjahu-kormány által előidézett éhínség következtében. Az izraeli kabinet eközben mindmáig letagadja, hogy Gázában éhezés volna, miközben a mérvadó nemzetközi humanitárius szervezetek egybehangzóan humanitárius katasztrófáról számolnak be, sőt, július végén már izraeli emberi jogi szervezetek is kimondták, hogy Gázában népirtás zajlik.

A háború 2023. október 7-én a Hamász terrortámadásával vette kezdetét, amikor is a terroristák 1200 embert gyilkoltak meg és 251 túszt ejtettek. Az azóta is tartó vérontásban a gázai egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 62 ezer palesztint ölt meg az izraeli hadsereg, emellett mostanra az övezet szinte teljes lakossága földönfutóvá vált. A Hamász által felügyelt tárca áldozatokról szóló adatai nem tesznek különbséget a civilek és a fegyveresek között, ám egy kiszivárgott izraeli katonai hírszerzési adatbázis szerint a palesztin halálos áldozatok mintegy 83 százaléka civil.

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság 2024. novemberében adott ki népirtás és más háborús bűncselekmények miatt nemzetközi elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu ellen, ami után a buzgó támogatójának számító Orbán-kormány demonstratív jelleggel meghívta Magyarországra.