Azonnali hatállyal lemondott a nepáli miniszterelnök

lemondás;tüntetések;Nepál;közösségi média;

2025-09-09 12:56:00 CEST

Hétfőn 19 tüntető vesztette életét a közösségi médiás platformok betiltása és a korrupció ellen országszerte kirobbant demonstrációkon. A tüntetések a határozatlan időre elrendelt kijárási tilalom ellenére is folytatódtak.

Azonnali hatállyal lemondott kedden hivataláról K.P. Sarma Oli nepáli miniszterelnök, miután hétfőn 19 tüntető vesztette életét a közösségi médiás platformok betiltása és a korrupció ellen országszerte kirobbant demonstrációkon a rendőrökkel történt összecsapásokban.

„A miniszterelnök lemondott” – közölte Prakas Szilval, a kormányfő szóvivője. Lemondását megelőzőleg, helyi idő szerint kedden délután Oli összehívta az összes politikai pártot, hogy "békés párbeszéddel" találjanak megoldást a problémákra, és hangsúlyozta, hogy az erőszak nem szolgálja a nemzet érdekeit.

Bár a kormány a közösségi médiás platformok betiltását közben már felfüggesztette, a demonstrációk, amelyeket szervezőik „Z generációs tüntetésekként” emlegetnek, a határozatlan időre elrendelt kijárási tilalom ellenére is folytatódtak a katmandui parlament előtt és a főváros más pontjain. A tüntetők és a rohamrendőrök között újabb összecsapásokra is sor került.

Szemtanúk szerint a tüntetők politikusok házát gyújtották fel Katmanduban, a helyi média pedig közölte, hogy néhány minisztert katonai helikopterek mentettek ki.

Rames Lehak belügyminiszter már a hétfő este összehívott rendkívüli kormányülésen benyújtotta lemondását.