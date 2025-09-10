Oroszország;Lengyelország;Orbán Viktor;légtérsértés;Radoslaw Sikorski;orosz drónok;

2025-09-10 16:30:00 CEST

„Nem, Viktor” – Reagált Orbán Viktor szavaira a lengyel külügyminiszter

Radoslaw Sikorski leszögezte, az incidens azt bizonyítja, hogy a magyar kormányfőnek el kellene ítélnie az orosz agressziót.