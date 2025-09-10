Oroszország;Lengyelország;Orbán Viktor;légtérsértés;Radoslaw Sikorski;orosz drónok;

Radoslaw Sikorski - Korábbi felvétel

„Nem, Viktor” – Reagált Orbán Viktor szavaira a lengyel külügyminiszter

Radoslaw Sikorski leszögezte, az incidens azt bizonyítja, hogy a magyar kormányfőnek el kellene ítélnie az orosz agressziót.

Nem, Viktor. Az incidens azt bizonyítja, hogy el kellene ítélnie az orosz agressziót – üzente Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Orbán Viktor kormányfőnek az X-en.

Ezzel arra reagált, hogy a miniszterelnök korábban a közösségi oldalon közölte, Magyarország teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal a közelmúltbeli drónincidens után, és Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Orbán Viktor hozzátette, az incidens azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány békét szorgalmazó politikája az orosz-ukrán háborúban észszerű és racionális.

Radoslaw Sikorski válaszában arra kérte a kormányfőt, oldja fel az EU védelmi alapjainak kifizetését, hagyja jóvá a szigorúbb szankciókat az agresszorral szemben és ne vétózza Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését.

