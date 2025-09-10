„Nem, Viktor” – Reagált Orbán Viktor szavaira a lengyel külügyminiszter

Nem, Viktor. Az incidens azt bizonyítja, hogy el kellene ítélnie az orosz agressziót – üzente Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Orbán Viktor kormányfőnek az X-en.
Ezzel arra reagált, hogy a miniszterelnök korábban a közösségi oldalon közölte, Magyarország teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal a közelmúltbeli drónincidens után, és Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Orbán Viktor hozzátette, az incidens azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány békét szorgalmazó politikája az orosz-ukrán háborúban észszerű és racionális.
Radoslaw Sikorski válaszában arra kérte a kormányfőt, oldja fel az EU védelmi alapjainak kifizetését, hagyja jóvá a szigorúbb szankciókat az agresszorral szemben és ne vétózza Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését.Orbán Viktor kiállt Lengyelország mellett, csak azt nem említette, hogy az orosz drónok miattÖsszesen tizenkilenc drón repült be a lengyel légtérbe, Oroszország azt állítja, nem tervezte lengyelországi célpontok megtámadásátDonald Tusk: Lengyelország kérte a NATO 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását