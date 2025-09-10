Donald Trump is reagált arra, hogy a lengyel légteret orosz drónok sértették meg

Lengyelország;Donald Trump;orosz drónok;

2025-09-10 19:45:00 CEST

Nem könnyű értelmezni, hogy mire is gondolt.

Donald Trump is reagált arra, hogy Oroszország 19 drónnal repült be az EU- és NATO-tagállam Lengyelország légterébe, de hogy mit is akart mondani vele az amerikai elnök, az nem egészen világos.

Saját közösségi platformján, a Truth Social-ön közzétett bejegyzésében Donald Trump úgy fogalmazott: „What’s with Russia violating Poland’s airspace with drones? Here we go!” Ezt valahogy úgy lehet lefordítani, hogy „ez mi, hogy Oroszország megsérti drónokkal Lengyelország légterét? Gyerünk!”

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán arról számolt be, hogy összesen 19 orosz drón lépett be az ország légterébe a Nyugat-Ukrajna elleni támadások közepette, ebből a lengyel és a NATO-vadászrepülőgépek négyet lelőttek. A lengyel kormányfő bejelentette azt is, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását.

Orbán Viktornak második nekifutásra ugyan sikerült kimondania az orosz szót, az orosz Barátságért kitüntetés birtokosának, Szijjártó Péternek ennyi sem jött össze, helyette épp a háborús csendestárs Belaruszból nyilatkozott a békéről és az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent kritizálta az orosz támadás nyomán tett kijelentése miatt, miszerint „Európa harcban áll, harcban egy egységes és békében élő kontinensért”.