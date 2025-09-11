Még nem készült el a nemzeti konzultáció kérdőíve

kormányinfó;

2025-09-11 12:04:00 CEST

Elfogadtak egy kormányrendeletet a pilóta nélküli légi járművek repüléséről. Így a drónvédelmet úgy tudják használni, ahogy azt eddig a jogszabályok nem, de a technológia lehetővé tette - mondta a miniszter a Blikk felvetésére. Arra érdemben nem reagált, van-e szó a keleti határ megerősítéséről a lengyelországi légtérsértés után.

A nemzeti konzultációról közölte, a dokumentum még nem készült el, a tartalmára vonatkozó kérdésekre nem tud válaszolni. Az nem kérdés, hogy a közteherviselés az egyik legfontosabb demokratikus vita, egy ezzel kapcsolatos konzultáció indokolt. Ezt fair módon, a jogszabályokkal összhangban kell lehetővé tenni. Megjegyezte, általa nagyra becsült közéleti szereplők véleményével messzemenően nem ért egyet, szerinte nincs szó határátlépésről.

A településvédelmi törvény megváltoztatása szerinte nem várható. A munkahelyvédelmi és iparvédelmi akcióterv készül, reméli, hogy a szeptemberi kormányülések egyikén el tudják majd fogadni.