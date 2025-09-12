A belga külügyminisztérium bekérette a belgiumi orosz nagykövetet a lengyel légtér megsértése miatt

Oroszország;Lengyelország;Belgium;légtérsértés;dróntámadás;

A tárca az incidenst agresszív és meggondolatlan cselekedetnek nevezte, amely új és súlyos eszkalációt jelent Oroszország részéről az EU és a NATO ellen.

Bekérette Oroszország belgiumi ügyvivőjét és kinevezett nagykövetét a belga külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt – tudatta a tárca közleményében, amelyet a VRT belga műsorszolgáltató ismertetett.

A közlemény szerint Maxime Prévot külügyminiszter a csütörtök délutáni találkozón „a leghatározottabban elítélte” egy EU-tagállam légterének „szándékos megsértését”. A tárca az incidenst

„agresszív és meggondolatlan cselekedetnek nevezte, amely új és súlyos eszkalációt jelent Oroszország részéről az EU és a NATO ellen”.

Hozzátette, a történtek „közvetlenül veszélyeztetik polgáraink biztonságát, a regionális stabilitást és a nemzetközi békét”.

A közlemény szerint

Belgium azt követelte, hogy Oroszország azonnal hagyjon fel az EU- és a NATO-tagállamok légterének megsértésével, valamint „minden olyan katonai provokációval, mely növelheti a feszültséget Európában, és minden olyan intézkedéssel, amely táplálja a regionális instabilitást és aláássa a kollektív biztonságot”.

A külügyminisztérium leszögezte, Belgium teljes mértékben támogatja Lengyelországot és az ország keleti határának védelmére irányuló erőfeszítéseit. Egyben megjegyezte, hogy a belga hadsereg katonái is segítettek a lengyel légtérbe belépő orosz drónok elleni műveletben.