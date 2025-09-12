A belga külügyminisztérium bekérette a belgiumi orosz nagykövetet a lengyel légtér megsértése miatt

Bekérette Oroszország belgiumi ügyvivőjét és kinevezett nagykövetét a belga külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt – tudatta a tárca közleményében, amelyet a VRT belga műsorszolgáltató ismertetett.
A közlemény szerint Maxime Prévot külügyminiszter a csütörtök délutáni találkozón „a leghatározottabban elítélte” egy EU-tagállam légterének „szándékos megsértését”. A tárca az incidenst
„agresszív és meggondolatlan cselekedetnek nevezte, amely új és súlyos eszkalációt jelent Oroszország részéről az EU és a NATO ellen”.
Hozzátette, a történtek „közvetlenül veszélyeztetik polgáraink biztonságát, a regionális stabilitást és a nemzetközi békét”.
A közlemény szerint
Belgium azt követelte, hogy Oroszország azonnal hagyjon fel az EU- és a NATO-tagállamok légterének megsértésével, valamint „minden olyan katonai provokációval, mely növelheti a feszültséget Európában, és minden olyan intézkedéssel, amely táplálja a regionális instabilitást és aláássa a kollektív biztonságot”.
A külügyminisztérium leszögezte, Belgium teljes mértékben támogatja Lengyelországot és az ország keleti határának védelmére irányuló erőfeszítéseit. Egyben megjegyezte, hogy a belga hadsereg katonái is segítettek a lengyel légtérbe belépő orosz drónok elleni műveletben.Elkezdődött Oroszország és Belarusz közös hadgyakorlata a lengyel határ közelébenÖsszesen tizenkilenc drón repült be a lengyel légtérbe, Oroszország azt állítja, nem tervezte lengyelországi célpontok megtámadásátLengyelország december elejéig korlátozza a légi forgalmat a belarusz és az ukrán határ mentén