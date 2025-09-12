gyermekvédelem;emberkereskedelem;felelősök;parlamenti vizsgálóbizottság;Jámbor András;

Korábbi felvétel

Jámbor András is vizsgálóbizottsággal deríttetné ki, kik és kiknek szállítottak fiúkat és lányokat

Az ellenzéki országgyűlési képviselő nem tud úgy élni, hogy szabadon járkálnak azok, akik felelősök a gyermekek kihasználásáért, és továbbra is követeli a gyermekvédelmi rendszer teljeskörű reformját.

Nem tudok úgy élni ebben az országban, hogy tudom: két magas rangú politikushoz szállítottak fiúkat és lányokat, és 15 éven át semmi következménye nem lett – írta Facebook-posztjában Jámbor András. Az ellenzéki országgyűlési képviselő a DK-hoz hasonlóan parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, megjegyezve, hogy a Budapesti Javítóinézetben történtek után feljelentések érkeztek, bejelentések születtek és mégis minden ment tovább, mintha mi sem történt volna.

– Ki kell derülnie, hogy mi történt, ki kell derülnie, kik a felelősök, és ki kell javítani a rendszert, amely 15 éven át védte ezeket az embereket – tette hozzá Jámbor András, aki szerint mindez nemcsak a gyerekekkel, hanem mindannyiunkkal szembeni árulás. Kiemelte, hogy egy egész országot kényszerítettek arra, hogy szemet hunyjon, de ő apaként, két kisgyerek apjaként nem tud így élni, főleg, hogy tudja, olyan emberek járkálnak szabadon, akik a rájuk bízott gyerekeket használták ki.

Mint arról korábban hírt adtunk, az intézmény vezetőjét, Juhász Péter Pált néhány hónapja emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanújával tartóztatták le, mert a hatóságok szerint élettársával együtt intézetben nevelkedő gyerekeket kényszerítettek prostitúcióra. A fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) korábbi vezetője, Kuslits Gábor a Válasz Online-nak azt mondta: a pletykák szerint magas rangú politikusok is érintettek lehetnek az ügyben – egyiküknek kisfiúkat, másikuknak kislányokat szállítottak.

Ugyancsak beszámoltunk arról, hogy pénteken Dobrev Kálra, a DK elnöke is bejelentette, hogy pártja rendkívüli parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, hogy kiderüljön, mely politikusok lehetnek érintettek a Budapesti Javítóintézetben történt visszaélésekben. Jámbor András emellett a gyermekvédelmi rendszer teljeskörű reformját is követeli, és közölte, már sok ezer ember aláírta az erről szóló petíciót, de hónap végére több tízezer támogatót remél.

