2025-09-15 08:19:00 CEST

Volodimir Zelenszkij szerint az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére

Az orosz hadsereg Romániát is teszteli – állapította meg az ukrán elnök.