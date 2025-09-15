Nem működik együtt a hatóságokkal Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

merénylet;gyilkosság;Egyesült Államok;Charlie Kirk;

2025-09-15 10:55:00 CEST

A gyanúsított környezete ugyanakkor segíti a nyomozást.

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa nem működik együtt a hatóságokkal, és nem ismerte be a gyilkosság elkövetését – írja a BBC Spencer Cox, Utah állam kormányzójának a közlése alapján.

Mint ismert, a 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA nevű diákszervezet társalapítóját és elnökét, a Donald Trump vezette mozgalom, a Make America Great Again egyik vezéralakját négy napja, 2025. szeptember 10-én a Utah állambeli Oremben lőtték le, miközben éppen fellépett a 15 állomásos egyetemi turnéja, az „American Comeback Tour” első állomásán, a Utah Valley University campusán. A 31 éves férfira egyetlen lövést adtak le a távolból, egy épület tetejéről, amint éppen a tömeges lövöldözésekről beszélt a háromezer fős közönség előtt. A találat a nyakán érte. Azonnal kórházba vitték, de az életét nem tudták megmenteni.

Feltételezett gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, a Dixie Technical College kereskedelmi főiskola harmadéves hallgatóját 33 órán át tartó hajtóvadászat után vették őrizetbe csütörtök este. Szivárgó információk szerint azután tartóztatták le, hogy a hozzátartozói és a család egyik ismerőse adta fel a hatóságoknak, miután „bevallotta vagy célzott arra”, hogy ő követte el a gyilkosságot.

A BBC most azt írja, Spencer Cox közlése alapján a gyanúsított környezete együttműködik a nyomozásban a hatóságokkal. A kormányzót kérdezték arról az értesülésről is, mely szerint a Discord üzenetküldő platformon Robinson azzal viccelődött, hogy ő volt a gyilkosság elkövetője. – Annyit meg tudunk erősíteni, hogy ezek a beszélgetések valóban megtörténtek, és nem hitték el, hogy valójában ő volt az – jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy a hatóságokkal együttműködik a gyanúsított lakótársa, aki egyben Robinson élettársa is, és akinek nem volt tudomása a lövöldözésről.