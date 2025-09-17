Kiderült, kik alkotják Sulyok Tamás államfői stábját, mindössze három vezető maradhatott Novák Katalin csapatából

államfő;köztársasági elnök;Sándor-palota;Sulyok Tamás;

2025-09-17 10:47:00 CEST

A köztársasági elnök számos régi bizalmi emberét is beültette a Sándor-palotába, mindössze három vezetőt tartott meg a kegyelmi botrányba belebukott elődje, Novák Katalin csapatából.

Mostanáig titkolták, de másfél évvel Sulyok Tamás hivatalba lépése után a Sándor-palota a Telex közérdekű adatigénylésére nyilvánosságra hozta, hogy kik dolgoznak a köztársasági elnök mellett, kik alkotják az államfő csapatát.

Novák Katalin 2022-ben még nyilvánosan mutatta be közvetlen munkatársait, és a Sándor-palota honlapján is elérhető volt a vezetők névsora. Ezzel a gyakorlattal szakított a köztársasági elnök hivatala tavaly márciusban, miután beiktatták a kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalint váltó Sulyok Tamást (egészen mostanáig csak a főigazgató és a helyettesének neve volt nyilvános).

Mint arról lapunk is beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök hol kínos ügyekbe keveri magát, hol nevetség tárgyává válik. Ahogyan augusztus végén is, amikor kinyilvánította együttérzését a Munkácsot ért rakétatámadás sérültjei felé, és az erről szóló eredeti Facebook-bejegyzésébe még belevette, hogy a kárpátaljai város egyik üzemébe orosz rakéta csapódott be, aztán az „orosz” szót törölte. Ezt követően viszont Orbán Viktor miniszterelnök demonstratív módon „orosz rakétatámadásról” írt.

De nem ez volt az egyetlen kommunikációs bakija az elmúlt másfél évben az Orbán-kormányhoz sokszor leplezetlenül lojális államfőnek, mindez pedig érezteti a hatását: a 21 Kutatóközpont augusztus végi felmérése szerint Sulyok Tamás vélhetően a legnépszerűtlenebb köztársasági elnök a rendszerváltás óta.

A lap azért szerette volna megtudni, kik a Sándor-palota vezetői, mert az államfő minden megnyilvánulásán egy csapat dolgozik, miközben őt terheli a politikai felelősség. Sulyoknak sok esetben nincs is ráhatása a Sándor-palota egyes döntéseire – és nem ő írja a Facebook-oldalára kikerülő posztokat sem –, ezért közérdekű információ, hogy kik állnak mögötte. Mint kiderült, az államfőnek nincs olyan tanácsadó testülete, mint amilyen az elődjének volt – Novák Katalin munkáját 16 tanácsadó segítette, köztük közismert tudósok, gazdasági szakemberek, sportolók és volt miniszterek.

Úgy tűnik, Sulyok Tamás ragaszkodik a jól bevált, bizalmi embereihez: megválasztása előtt nyolc évig volt az Alkotmánybíróság elnöke, és államfőként több közvetlen munkatársát is megtartotta.

A Sándor-palota új főigazgatójának Sulyok Timár István Szilvesztert kérte fel tavaly novemberben. A lap úgy tudja, Timár erős kézzel vezeti a hivatalt, és nagy befolyása van minden részlegre. Korábban a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi képviseleti főosztályán dolgozott főhadnagyként, majd diplomataként külföldön szolgált.

Windisch István is követte főnökét a Sándor-palotába – ő Sulyok titkárságvezetője volt az Alkotmánybíróságon, most pedig a kabinetfőnöke és a hivatal főigazgató-helyettese, aki a köztársasági elnök napi munkájának megszervezéséért felel. Testvére, Windisch László az Állami Számvevőszék elnöke.

Sulyok harmadik, régi bizalmi embere Szántó Georgina, aki az Alkotmánybíróság korábbi kommunikációs igazgatója volt. A neve onnan lehet ismerős, egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrált Facebook-bejegyzésben „Telex-selejtnek” nevezte a portált. Főigazgató-helyettesként alá tartozott a kommunikációs terület, amikor Sulyok Facebook-posztjából kitörölték az orosz szót a munkácsi rakétatámadás után, de azóta – egészen pontosan szeptember 3-án – közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából.

Az elnöki kabinet jogi szakreferense, Horváth Dóra is az Alkotmánybíróságról érkezett tavaly májusban, a külügyi főtanácsnok pedig Kovács Orsolya Zsuzsanna, aki hét és fél évig vezette a varsói nagykövetséget 2017 és 2024 között, tavaly augusztusban pedig éppen Sulyok Tamás mentette fel a posztról. Vele tartott Kónya Katinka volt varsói magyar konzul is, aki a köztársasági elnök protokollfőnöke lett, a Sándor-palota alkotmányossági és jogi igazgatójának pedig Csuhány Pétert, az Orbán-kormányok tapasztalt jogászát választották.

Novák Katalin csapatából Sulyok Tamás mindössze három vezetőt tartott meg. Egyikük, Kun Szabó István, már Áder Jánosnak is a főhadsegéde volt, most is honvédelmi igazgatóként segíti a köztársasági elnök munkáját. A program-előkészítésért felelős kabinetvezető Király András László lett – ő Novák alatt a tervezésért és elemzésért felelt –, míg a második Orbán-kormány felsőoktatásért felelős államtitkára és az ELTE korábbi rektora, Klinghamer István a Corvin-lánc Irodát vezeti. Utóbbi 2023-ban került át a Sándor-palotához, ahol önálló szervezeti egységként működik – írja a lap.