A Sándor-palota kivizsgálta, mi volt a Sulyok-féle malőr, de az erről szóló közleményben sem sikerült leírnia, hogy Munkácsot az oroszok támadták meg

orosz;törlés;vizsgálat;Sándor-palota;Sulyok Tamás;

2025-08-26 17:41:00 CEST

Biztonsági garanciák jönnek. Csak félve kérdezzük: agy és gerinc?

A Sándor-palota lefolytatta azt a vizsgálatot, amelynek célja az volt, hogy kiderítse, miért törölték Sulyok Tamás Facebook-posztjából az „orosz” szót.

Mint korábban mi is megírtuk, a kárpátaljai város, Munkács elleni csütörtöki rakétatámadás után Sulyok Tamás elsőként fejezte ki együttérzését a sebesültek hozzátartozóinak. Eredetileg „orosz rakétatámadásként” aposztrofálta légicsapást, a fordulatból azonban később törölték az „orosz” szót. A változtatást azzal indokolták, hogy még várták a hivatalos és részletes tájékoztatást, valamint a megerősítést a támadás körülményeiről, végrehajtóiról és felelőseiről. Orbán Viktor miniszterelnök később már egyértelműen úgy fogalmazott, hogy orosz rakétatámadás történt.

A Sándor-palota rövid közleménye szerint a köztársasági elnöki hivatal kommunikációs igazgatóság olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket. A közlemény nem részletezte, hogy ezek az intézkedések pontosan mit jelentenek, és arról sem szólt, lesznek-e személyi következmények. Egyébként az MTI-ben kiadott közleménye a „Munkácsot ért rakétatámadást érintő” kifejezést használta – vagyis ebben sem jelent meg, hogy a támadást az oroszok követték el.