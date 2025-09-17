Orbán Viktor: Jön a II. Harcosok Klubja edzőtábor!

Fidesz;Orbán Viktor;edzőtábor;Zánka;Harcosok Klubja;

2025-09-17 10:43:00 CEST

A miniszterelnök szerint a sátoraljaújhelyi edzőtábor óriási siker volt, ezért október közepére egy még nagyobbat szerveznek a Fidesz digitális harcosainak, ezúttal Zánkára.

„Jön a II. Harcosok Klubja edzőtábor!” – jelentette be szerda reggel Orbán Viktor a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportjában. A Telex beszámolója szerint a miniszterelnök posztjában azt írta, a sátoraljaújhelyi tábor „óriási siker volt”, ezért szerveznek egy „még nagyobbat” – ezúttal Zánkán, október 18–19. között.

Amint arról lapunk is beszámolt, állítása szerint készült a kérdésére, de így sem tudta megmondani Menczer Tamás, hogy mennyibe került az első edzőtábor, amelyet a Fidesz tartott a múlt hétvégén Sátoraljaújhelyen az Orbán Viktor által életre hívott mozgalom, a Harcosok Klubja tagjainak. A Fidesz kommunikációs igazgatója számokat nem árult el, csak annyit mondott, a résztvevők számára ingyenes rendezvényt a Fidesz fizette. Magyar Péter úgy tudja, a Fidesz 150 millió forint közpénzből szervezte a programot „800 digitális harcosnak”.

Orbán Viktor még egy látványosnak szánt 2025. május 18-i rendezvényen hívta életre a Harcosok Klubját. Bár a mozgalom állítólag repülőrajtot vett, a miniszterelnök két hónappal később nyilvános Facebook-posztban hirdetett felvételt, augusztus elején jött fizetett hirdetés is, a kettő között pedig a miniszterelnök a Digitális Polgári Köröket is útnak indította.