Donald Trump terrorszervezetnek minősítené az Antifát

Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-09-18 07:34:00 CEST

És javasolni fogja, hogy annak finanszírozóit vizsgálják ki a legmagasabb jogi normáknak és gyakorlatoknak megfelelően.

Donald Trump amerikai elnök szerdán a közösségi oldalán közölte, hogy terrorszervezetként jelöli meg az antifasiszta Antifa mozgalmat – írja a Reuters.

Trump a Truth Socialön úgy fogalmazott,

„Örömmel tájékoztatom amerikai hazafias honfitársainkat, hogy az ANTIFÁT, EGY BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT JELENTŐS TERRORSZERVEZETKÉNT JELÖLÖM MEG. Azt is határozottan javasolni fogom, hogy az ANTIFA finanszírozóit alaposan vizsgálják ki a legmagasabb jogi normáknak és gyakorlatoknak megfelelően.”

A Reuters megjegyzi, nem világos, Trump közlésének milyen jogi súlya van, szakértők ugyanis arra hívják fel a figyelmet, hogy az Antifának nincs egyértelmű vezetői struktúrája vagy hierarchiája.

A Fehér Ház jelenleg végrehajtási rendeletet készít elő a politikai erőszakkal és a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban, a döntést Charlie Kirk meggyilkolásával összefüggésben hozták meg. A cikk kiemeli, egyelőre nincs olyan bizonyíték, mely a gyilkosság gyanúsítottját, a 22 éves Tyler Robinsont bármilyen szervezethez kötné.