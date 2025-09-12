Egy 22 éves férfit gyanúsítanak Charlie Kirk megölésével

gyilkosság;Egyesült Államok;elfogás;Charlie Kirk;

2025-09-12 18:00:00 CEST

Egyik rokonának célozgatott, hogy ő lehet az elkövető.

Egy fiatal utahi férfit gyanúsítanak azzal a hatóságok, hogy megölte az ismert republikánus véleményvezért – írja a Reuters.

A gyanúsítottat Tyler Robinsonként azonosították, aki egy családi ismerősnek bevallotta – vagy legalábbis célzásokat tett arra –, hogy miatt halt meg Charlie Kirk. Ezt követően egy rokon arról számolt be a nyomozóknak, hogy Robinson az utóbbi időben egyre jobban érdeklődött a politika iránt, és gyakran elítélően beszélt az influenszerről – ismertette Utah kormányzója, Spencer Cox. A nyomozók Robinson lakótársát is kihallgatták, aki bemutatta a Discordon – egy, a játékosok körében népszerű chat- és streamplatformon – váltott üzeneteit. Ezekben Robinson arról írt, hogy elővesz egy puskát egy rejtekhelyről, majd a lövöldözés után egy bokorban hagyja, törölközőbe csavarva. A leírás teljesen megegyezett azzal a fegyverrel, amelyet a hatóságok az egyetem közelében, egy erdős területen találtak.

A helyszínen talált lőszerhüvelyekre különféle, egymáshoz nem illő üzeneteket karcoltak. Ezek között akadt teljesen értelmetlen odavetés – például a „Mi ez” –, valamint internetes szlenggel átitatott, provokatív beszólás: „Ha ezt olvasod, meleg vagy, LMAO”. Másik feliratként egy ismert olasz partizándal sora, a „Bella Ciao” ismétlődött, amelyet a popkultúrában és politikai kontextusokban egyaránt használnak. Volt olyan üzenet is, amely közvetlen politikai felhangot kapott: „Hé, fasiszta, kapd el!”.

Ezek a feliratok inkább egy internetes trollkultúra hangulatát tükrözik, mintsem koherens politikai állásfoglalást, vagyis sokkal inkább a provokáció és meghökkentés volt céljuk, semmint egységes üzenet.

Charlie Kirk Donald Trump egyik közeli szövetségesének számított. Az Utah Valley Egyetem szabadtéri színpadán tartott rendezvényen érte lövés a nyakán. Azonnal kórházba szállították, de életét nem tudták megmenteni. Az amerikai hatóságok korábban jelezték, hogy megtalálták a gyilkosság feltételezett fegyverét, egy golyós puskát, valamint közzétették a keresett személyről készült fotókat.

Charlie Kirk meghatározó konzervatív aktivistaként, íróként és podcast-műsorvezetőként kulcsszerepet játszott Donald Trump és a Republikánus Párt fiatalabb szavazók körében való népszerűsítésében. Ő volt a társalapítója és elnöke a konzervatív diákszervezetnek, a Turning Point USA-nak, és szerdai fellépése a Utah Valley Egyetemen az „American Comeback Tour” nevű, 15 állomásos amerikai egyetemi körút része volt. Meggyilkolása széles körű felháborodást váltott ki: demokraták és republikánusok egyaránt elítélték a politikai indíttatású erőszakot, és több külföldi kormány is hasonlóképpen reagált.