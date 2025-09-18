Népszavazást akarnak az ügyben.
Frölich Róbert országos főrabbi kiállt a Pride résztvevői mellett. Azt szeretné, ha nem büntetnék meg azokat, akik szombaton felvonultak Budapesten.
Frölich Róbert szerint a jog betűje nem feltétlenül felel meg az igazság kritériumrendszerének.
– Ki beszélhetne világosabban Horthy Miklósról, ha nem ő maga? – tette fel a kérdést Frölich Róbert.
Frölich Róbert a miniszterelnök fajelméletes fejtegetésére reagált.
Összehangolt támadás indult, iszonyatos kutyaszorítóba kerültünk – állítja az ismét országos főrabbivá választott Frölich Róbert, aki kísérletet tesz a külső és belső béke megteremtésére.
A Mazsihisz elnöke reméli, hogy a régi-új vallási vezető segít békét és nyugalmat teremteni a zsidó közösségen belül.
A vatikáni honlap nemrég interjút közölt, amelyet I. Ferenc pápa még 2019-ben adott Nelson Castro argentin orvos-újságírónak az egyházfők egészségéről készülő könyvéhez. Az egyházfő arról beszélt: korábban pszichológus segítségére szorult, amikor az argentin diktatúra idején egyházi elöljáróként embereket kellett kimenekítenie az országból. A pápa terápiával küzdötte le félelmeit, és megtanulta kezelni a stresszt. Azonban a vallás és a pszichológia viszonya még a közelmúltban sem volt baráti.
A Dohány utcai Zsinagóga is szerepel az Európai Örökség címre jelölt idei kilenc helyszín között. Az intézmény főrabbiját, Frölich Róbertet kérdeztük az ebben rejlő lehetőségekről.
Mégsem vált ki a Mazsihisz rabbitestületéből Frölich Róbert. Az országos főrabbi vasárnap jelentette be, hogy az idei hanuka első napjától, azaz december 24-től felfüggeszti tagságát a testületben.
Miközben a Zsidó Közösségi Kerekasztal tegnapi ülésén nem kerültek napirendre kényes témák, egyebek mellett a Sorsok Háza ügyét senki nem vetette fel, Frölich Róbert országos főrabbi bejelentette, felfüggeszti tagságát a Mazsihisz rabbitestületében.
Új arcot öltött az elmúlt évtizedben az antiszemitizmus: az Izrael-ellenességet - mondta Frölich Róbert főrabbi szerdán a köztévében.
Hetvenegy esztendeje lekerültek a kabátokról a sárga csillagok, de annak nyoma, emléke, hatása "a mai valóság" - mondta Fröhlich Róbert országos főrabbi a fővárosi gettó felszabadításának évfordulóján a Dohány utcai zsinagógában, a Budapesti Zsidó Hitközség által rendezett megemlékezésen.
A hanuka a zsidóság büszke örömünnepe, amelyen a jeruzsálemi templom visszafoglalására és megtisztítására emlékeznek - mondta el Frölich Róbert országos főrabbi a vasárnap kezdődő nyolcnapos ünnepről.
Göncz Árpád kimagaslott kortársai közül, sosem szűnt meg embernek lenni - írja Frölich Róbert országos főrabbi a Mazsihisz honlapján szerdán közzétett közleményében az elhunyt államfőre emlékezve.
A Gergely-naptár szerint szeptember 14-én - a gyakorlatban már szeptember 13-án, napszálltakor - köszönt be a zsidó újév, a ros hásáná. A zsidó naptár szerint 5776. tisri hónap elseje és másodika a zsinagógai újév, a világ és az ember teremtésének évfordulója, amikor az ember teremtett voltára és Istentől való függőségére is emlékeznek.
Vasárnap este kezdődik a zsidó újév, a ros hásáná. A kétnapos ünneppel kezdetét veszi az 5776. zsinagógai esztendő. Az ünnepről és az ahhoz tartozó szokásokról Frölich Róbert országos főrabbi beszélt az MTI-nek.
Csak együtt és csak a jó cél érdekében tudunk előre menni, de ha látjuk a jó célt, akkor el is tudjuk érni - mondta Frölich Róbert, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) júliusban megválasztott országos főrabbija azon a fogadáson, amelyet az ő tiszteletére és a vasárnap kezdődő zsidó újév alkalmából rendeztek csütörtökön Budapesten.
Frölich Róbertet, a budapesti Dohány utcai zsinagóga főrabbiját választotta meg országos főrabbinak a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) Rabbitestülete hétfőn.
Tanúként hallgatják ki a Dohány utcai zsinagóga beléptetési rendszere ügyében holnap Kunos Pétert, a Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ügyvezető igazgatóját - értesült a Népszava. Tegnap a Magyar Hírlap írt arról, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendszerrel kapcsolatban.
Ha Örkény István élne, zseniális abszurdokat írhatna abból, ami most a zsidó hitközségben történik - mondja Frölich Róbert. A Dohány utcai zsinagóga főrabbija attól tart, hogy ez olyan csapás, amit 10-15 éven belül nem fognak tudni kiheverni. Ennek ellenére bízik abban, hogy ma a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) rendkívüli közgyűlésén leváltják posztjáról Schwezoff Dávidot. Korábban ő is támogatta a szervezet új ügyvezető igazgatóját, ám mára úgy látja, két ember verte szét a magyarországi zsidóság renoméját, Schwezoff és az ő egyik tanácsadója.
Továbbra is a Dohány utcai zsinagóga főrabbijának tekinti a rabbitestület Frölich Róbertet.
Akik ismerik tudják, hogy a keze, a lelke mindig tiszta volt. Ezt a vele kapcsolatos rágalmakra reagálva mondta Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija egy szűk körű szerdai háttérbeszélgetésen. A főrabbi, akit hétfőn menesztett posztjáról a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ügyvezetője, majd a zsinagóga "templomjáró közössége" titkos szavazással megerősített, most érezte úgy, hogy meg kell szólalnia. Nem a személye és a szintén megvádolt felesége miatt, hanem a 25 éves rabbi múltja és az elkövetkező 50 éves rabbi jövője okán. Frölich hisz abban, hogy január 15-én leváltják a BZSH ügyvezetőjét, a zsidó közösségben pedig helyre áll a rend.
Újabb fordulat következett be a magyarországi zsidó szervezetek körül folyó botránysorozatban. Miután hétfőn Schwezoff Dávid, a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója felmondta Fröhlich Róbert főrabbi jogviszonyát a Dohány utcai beléptetőrendszer körüli pályáztatások miatt, a Dohány utcai zsinagóga közössége tiltakozott az ellen, hogy a főrabbit elmozdítsák. Ennek következtében a Mazsihisz átvette állományba Fröhlichet, és a Dohány utcai zsinagógába delegálta főrabbiként.
Schwezoff Dávid, a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója felmondta Frölich Róbert főrabbi és Frölich Katalin jogviszonyát a Dohány utcai beléptetőrendszer körüli pályáztatások miatt - olvasható az origo.hu portálon.