Frölich: Schwezoffot a bosszú vezeti

Akik ismerik tudják, hogy a keze, a lelke mindig tiszta volt. Ezt a vele kapcsolatos rágalmakra reagálva mondta Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija egy szűk körű szerdai háttérbeszélgetésen. A főrabbi, akit hétfőn menesztett posztjáról a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ügyvezetője, majd a zsinagóga "templomjáró közössége" titkos szavazással megerősített, most érezte úgy, hogy meg kell szólalnia. Nem a személye és a szintén megvádolt felesége miatt, hanem a 25 éves rabbi múltja és az elkövetkező 50 éves rabbi jövője okán. Frölich hisz abban, hogy január 15-én leváltják a BZSH ügyvezetőjét, a zsidó közösségben pedig helyre áll a rend.