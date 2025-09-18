Egymillió forintra büntette az olvasóit rövid szoknyás lányok fotózására buzdító Metropolt a Médiatanács

szexuális zaklatás;pénzbírság;médiatanács;lányok;fotózás;miniszoknya;Metropol;olvasók;

2025-09-18 12:02:00 CEST

A felhívást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is jogsértésként értékelte, melynek tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte lapot. Azt öt egymást követő lapszámban kell megjelentetnie.

A Mediaworks Hungary Zrt. a Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermék 2025. június 4-i lapszámában megjelent „Fotózza le, küldje be!” című médiatartalom közzétételével egy alkalommal megsértette a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket, emiatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a médiatartalom-szolgáltatót egymillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte. A közleményt a Metropolnak öt egymást követő lapszámban kell megjelentetnie – közölte lapunknak is megküldött közleményében az NMHH.

A részletekre a közlemény nem tért ki, de ez volt az a hatalmas felháborodást keltő eset, amikor a kormánypárti bulvárlap feketén-fehéren szexuális zaklatásra buzdított, mondván, „lányok által hordott szoknyákról és nacikról” vár olvasói fotókat.

Amint arról lapunk is beszámolt a Metropol Fotózza le és küldje be! rovatában köztereken felvillanó női lábakról kért fotókat az olvasóktól. „Minél rövidebb, annál jobb, és a lányok által hordott szoknyák és nacik esetében ez mindenképpen igaz” – állt a kormánypárti propagandakiadvány felhívásában.

A Metropol, korábban a hírhedt „koldustérkép” közzétételével sértett jogot, a mostani esetről pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is közleményt adott ki. Abban azt írták, hogy „az ilyen jellegű felvételek közlése felveti a tisztességes adatkezelés elvének a megsértését, tekintettel arra, hogy az érintettek tudta nélkül, a személyes adataik feletti rendelkezési jogaikat megsértve készültek a fényképek, illetve tették közzé a képeket”. Az újabb botrány után még tüntetés is volt a Mediaworks székháza előtt.

Az NMHH további bírságokat is kiosztott. A Rádió 1 állandó 2025. február 4-én reggel 6 órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámban a műsorvezetők egy idős emberek szereplésével készülő, társkereső valóságshow kapcsán a nyugdíjasokat gúnyolták. – A műsorszegmens vágott változatát a 2025. február 5-én 5 óra 46 perctől sugárzott „Best of Balázsék” című műsorszámban is közzétette a médiaszolgáltató, ezzel két alkalommal is megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést. A testület a Radio Plus Kft.-t összesen 2 millió 400 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a jogsértés ismételtségére tekintettel a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig százezer forint bírságot rótt ki – tették hozzá.

Ugyancsak megbírságolták, és 300 ezer forintot kell megfizetnie, valamint a jogsértésről szóló közleményt közzétennie a Favorit Masters Kft.-nek amiatt, mert a médiaszolgáltató által üzemeltetett Sláger FM 2025. június 6-án reggel 6 órától sugárzott „Sláger Reggel” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat. Az NMHH továbbá öt, a Netflixen elérhetővé tett film klasszifikációjával kapcsolatban állapította meg, hogy azokat a holland joghatóság alá tartozó médiaszolgáltató alacsonyabb korhatári kategóriába sorolta, mint ahogy azt a magyar szabályozás alapján kellett volna. Emellett a hatóság azt is közölte, hogy a Médiatanács csaknem 130 millió forinttal támogatja újabb köszszolgálati televíziós műsorok létrejöttét.