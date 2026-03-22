Ferenc pápa lehet az Év embere

Ferenc pápa lehet az Év embere, miután a Time magazin szerkesztőinek jelöltjei közül ő kapta a legtöbb voksot az olvasóktól. A neves amerikai hetilap vezetése szerdán dönt véglegesen a szimbolikus cím odaítéléséről. A kitüntetést az a személy kapja, aki a leginkább befolyásolta az idei év eseményeit. Az esélyesek kötött politikai és vallási vezetők, aktivisták kaptak helyet, s a közvéleményt igen csak megosztó fiatal énekesnő is.